Corona-Fälle an Rethwischer Grundschule

Rethwisch

15 Beschäftigte der Conventer Schule in Rethwisch wurden am Mittwoch auf Coronaviren getestet. „In acht Fällen waren die Schnelltests positiv“, informiert Landkreissprecher Michael Fengler. Die betroffenen Beschäftigten mussten sich einem PCR-Test zur Bestätigung des Schnelltests unterziehen. Der Landkreis Rostock wartet auf die Testergebnisse und hatte den Unterricht am Donnerstag an der Grundschule untersagt.

Die Kinder der Klassen 1 bis 4 sollten möglichst zu Hause bleiben, eine Notbetreuung durch Vertretungslehrer aber sichergestellt werden. Das Gesundheitsamt informiere über das weitere Vorgehen, sobald die PCR-Testergebnisse vorliegen.

Auch in der Kita Gülzower Dorfspatzen sind zwei Covid-19-Fälle festgestellt worden. Zwei Gruppen, die kleinen und die großen Entdeckerspatzen sowie deren Erzieherinnen, wurden bis zum Ablauf des 16. März unter Quarantäne gestellt.

Wegen zweier Covid-19-Fälle ist die Klasse 12 der ecolea Internationale Schule Güstrow bis zum Ablauf des 17. März 2021 unter Quarantäne gestellt. Darüber informierte der Landkreis am Donnerstag. Betroffen sind 17 Schüler, die im Zeitraum vom 26. Februar bis 9. März in der Schule anwesend waren. Der Infektionsweg sei bekannt.

Von Anja Levien