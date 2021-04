Corona-Fälle in Bad Doberan: Kita-Kinder unter Quarantäne

Bad Doberan

Wegen positiver Corona-Fälle sind zwei Kindertagesstätten im Landkreis Rostock geschlossen. Betroffen sind die AWO-Kita „De Utkieker“ in Bad Doberan und die Kita „Am Schulkamp“ in Teterow. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat in Bad Doberan 14 Kinder und zwei Erzieherinnen unter Quarantäne gestellt, die am 1. April vollständig oder teilweise in der Kita anwesend waren. Der Quarantänezeitraum endet zum Ablauf des 15. April. In Teterow gilt die Anordnung für alle Kinder, Erzieherinnen, die Kitaleitung und die Praktikanten der Einrichtung. Sie dauert bis zum 20. April.

In der AWO-Kita „Uns’ Windroos“ in Bad Doberan wurden aufgrund eines Covid-19-Falls alle Kinder der Kaulquappengruppe und deren Gruppenerzieherinnen unter Quarantäne gestellt. Ebenso betroffen sind Kinder und Eltern, die am 6. April zur Eingewöhnung in der Einrichtung anwesend waren. Bis zum 20. April müssen sie sich zu Hause isolieren. Nach Angaben des Landkreises sei der Infektionsweg bekannt.

In Quarantäne begeben müssen sich auf Anweisung des Gesundheitsamtes auch alle Kinder der Klasse SpK 4 der Buchenberg-Grundschule in Bad Doberan, deren Klassenlehrerin und eine Integrationslehrerin. Betroffen sind insgesamt sechs Schüler, die am 8. April in der Klasse anwesend waren. Auch hier, so der Landkreis, sei der Infektionsweg bekannt. Im Zusammenhang mit einer Feier von Jugendlichen in Hohenfelde stehen bereits Schüler höherer Klassen an der Buchenberg-Schule unter Quarantäne.

In der Grundschule Teterow müssen alle Schüler und Schülerinnen der Klassen 1c und 2d aufgrund eines positiven Covid-19-Falls bis zum 22. April in häuslicher Isolation bleiben.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit wurden im Landkreis Rostock 3221 Personen positiv auf das Virus getestet. Die 7-Tages-Inzidenz liegt damit bei 85,3. Im Zusammenhang mit Covid-19 verstarben 98 Menschen.

Von Cora Meyer