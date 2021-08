Bad Doberan

Bis zu fünf Ermittler haben in den vergangenen Tagen im Gesundheitsamt des Landkreises Rostock versucht, die 300 Gäste der Sharks Party in Bad Doberan ausfindig zu machen.

Mit Stand vom Mittwochnachmittag, 13.30 Uhr, konnten zwölf Partygäste ermittelt werden, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Sie kommen aus dem Landkreis Rostock, der Stadt Rostock und dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Darüber informiert Landkreissprecher Michael Fengler.

Außerdem seien drei Folgefälle erfasst. Das seien Personen, die nicht auf der Veranstaltung waren, sich aber bei Partygästen angesteckt hätten. Dabei handele es sich um ein Elternteil und zwei Freunde. Damit gibt es 15 Infektionsfälle, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung im Sharks Club in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August stehen.

Rückblick: Am Freitag, 6. August, hatte der Landkreis darüber informiert, dass sich eine mit dem Coronavirus infizierte Person auf der Party befunden habe. Die Gäste wurden gebeten, einen Schnelltest zu machen. Mittlerweile ist klar, dass die Daten der Luca-App, mit der sich die Party-Teilnehmer registriert hatten, nicht brauchbar sind, weil der Datenschlüssel zur Entschlüsselung fehle. Die handschriftlich ausgefüllten Zettel enthielten überwiegend falsche Namen und Telefonnummern. Daher bittet der Landkreis Rostock jetzt darum, dass sich alle Gäste mit Kontaktdaten per Mail an lucadbr@lkros.de melden sollen.

Das Gesundheitsamt versucht derweil, die Infektionsketten nachzuvollziehen und zu stoppen. „Die Kontaktnachverfolgung wird mit den Angaben der festgestellten Positivfälle vollzogen. Namen und Telefonnummern, gegebenenfalls Anschriften müssen dazu erfasst werden. Die Infizierten sind zur Mitwirkung verpflichtet“, erläutert Michael Fengler. Das Datenproblem erschwere weiterhin die Ermittlungen, leichte Fortschritte seien aber zu verzeichnen.

Das Gesundheitsamt fragt unter anderem nach Impfstatus, ob die Person schon mal an Covid 19 erkrankt ist und ob sie Symptome aufweise. Dafür hat jeder Mitarbeiter eine Checkliste, die er abarbeitet und aus der sich Maßnahmen ergeben. Beispielsweise müssen enge Kontaktpersonen ein Krankentagebuch führen, in dem sie Symptome aufschreiben.

Enge Kontaktpersonen müssen in Quarantäne

Nach den Definitionen des Robert-Koch-Instituts ist eine enge Kontaktperson jemand, mit dem man weniger als 1,50 Meter Abstand hatte sowie länger als zehn Minuten ohne Mund-Nasen-Schutz zusammen war. Oder jemand, mit dem man ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht ohne Mund-Nasen-Schutz mit weniger als 1,50 Meter Abstand geführt hat – egal wie lange. Oder wenn man länger als zehn Minuten gleichzeitig mit einem infizierten Menschen im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole war.

„Dank intensiver Bemühungen der Ermittler konnte zwischenzeitlich 55 Personen, die der Papierkontaktliste zugeordnet werden, eine telefonische Benachrichtigung auf der Mailbox hinterlassen werden. Die Ermittler haben dabei um Rückmeldung gebeten“, informiert Fengler. Acht Personen hätten sich auf den Aufruf des Landkreises gemeldet. „Davon war eine Person im Schnelltest positiv. Es wurde ein PCR-Test veranlasst, der Befund ist ausstehend.“

Auf die Frage, ob es sicher ist, dass sich die Infizierten auf der Party angesteckt haben, antwortet Landkreissprecher Michael Fengler: „Die Infektionsketten sind nachvollziehbar, bei den Ermittlungen ergaben sich keine weiteren Infektionsquellen.“

Von Anja Levien