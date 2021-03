Corona-Fall: Quarantäne für Tagespflege in Neubukow

Neubukow

In der Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes in Neubukow hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Wie Landkreissprecher Michael Fengler mitteilt, befinden sich 20 Kontaktpersonen in Quarantäne, davon 18 Menschen, die in der Tagespflege betreut werden, und zwei Mitarbeiter. Weil die britische Mutation nachgewiesen worden sei, habe das Gesundheitsamt eine Reihentestung veranlasst. Das positive Testergebnis war am Freitag festgestellt worden. Die Quarantäne gilt vom 12. bis 24. März.

Am Sonntag meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales zwei Neuinfektionen, damit stieg die Zahl der infizierten Menschen im Landkreis Rostock seit Pandemieausbruch auf 2519. Die Sieben-Tagen-Inzidenz, die die Fälle auf 100 000 Einwohner angibt, liegt bei 70,4. 76 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Von Anja Levien