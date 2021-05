Corona-Impfaktion in Kröpelin: 110 Personen nutzten das Angebot

Kröpelin

Die Impfkampagne gegen das Covid-19-Virus nimmt in der Region weiter Fahrt auf. Dazu trägt hat auch der Impftag beigetragen, den die Stadt Kröpelin am 1. Mai in eigener Regie gemeinsam mit zwei Ärzten, den Sanitätern der Johanniter und der Freiwilligen Feuerwehr auf die Beine stellte.

Astrazeneca für Ü60

Insgesamt nutzten am Sonnabend 110 Personen über 60 Jahre aus dem Stadtgebiet und dem Umland das Extra-Angebot. Die ersten 75 Impfwilligen, die am Vormittag im Gerätehaus der Feuerwehr das Vakzin des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca erhielten, hatten zuvor einen Termin gebucht. Unter den angemeldeten Personen ist auch Manfred Lahl. Der 62-jährige Pensionär aus dem Ortsteil Brusow meint: „Das ist eine gute Gelegenheit, die Impfung zu bekommen. Damit spare ich mir den langen Weg nach Laage ins Impfzentrum des Landkreises.“ Er erzählt, dass er sich bisher auch jedes Jahr gegen Grippe hat impfen lassen.

Vor dem Impfen kommt die Bürokratie

Doch der Grippeschutz ist vom Prozedere her einfacher als eine Impfung gegen Covid-19. An erster Stelle kommt hierbei die Bürokratie. Vier DIN-A4-Seiten reicht ihm die freundliche Sanitäterin von den Johannitern am Eingang des Gerätehauses. Darin enthalten sind Informationen zum Impfstoff und ein Fragebogen, den jeder Impfling vor Erhalt der Spritze ausfüllen muss. Vor dem Impfen kommt die Bürokratie. Jeder Impfwillige bekommt vier Seiten Information und einen Fragebogen. „Das geht aber, es sind ja keine komplizierten Fragen. Das lässt sich relativ schnell ausfüllen“, meint Manfred Lahl. Ein paar Minuten muss er noch warten, dann wird er von einem weiteren Sanitäter in den Impfraum gebeten. Der besteht aus einem blauen Stoffpavillon. Zwei davon stehen mitten in der Fahrzeughalle, so ist die diskrete Atmosphäre für den Impfvorgang gewahrt.

Der Kröpeliner Arzt, Jörn von Campenhausen, spricht kurz mit Lahl, fragt ihn nach seinem Wohlbefinden. Als der signalisiert, dass er bereit ist, desinfiziert der Arzt die Stelle am linken Oberarm seines Patienten, setzt die Kanüle an und dann ist es auch schon wieder vorbei. Der Geimpfte steht auf und macht Platz für den Nächsten. Ein paar Minuten verweilt er anschließend noch im Wartebereich. Hier achten ehrenamtliche Sanitäter auf die frisch Geimpften.

Manfred Lahl spürt keinerlei Unwohlsein. Er hat die Impfung offensichtlich gut verkraftet und kann wenig später die improvisierte Impfstation verlassen. „Ich bin froh, dass wir das gemacht haben mit dem Extra-Impfangebot. Davon profitiert unsere Stadt, denn je mehr geimpft sind, desto weniger kann sich der Virus verbreiten“, sagt Kröpelins Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos). Besonders lobt er das Engagement der Ärzte und der Johanniter. „Herr von Campenhausen hat sich sehr dafür engagiert und den Impfstoff besorgt“, berichtet Gutteck. 100 Impfdosen stellte der Landkreis für die Aktion zur Verfügung, 100 weitere Dosen brachte von Campenhausen aus seiner Praxis mit.

35 spontane Impfungen

Als die 75 angemeldeten Personen geimpft waren, bestand ab mittags auch für spontan Entschlossene über 60 Jahre noch die Möglichkeit, den Impfstoff von Astrazeneca vor Ort zu erhalten. „Davon haben noch 35 Personen Gebrauch gemacht. Damit wurden am Tag insgesamt 110 Dosen verimpft. Da noch etwas von dem Vakzin übrig geblieben ist, können sich weitere Interessenten in den nächsten Tagen direkt in der Praxis von Herrn von Campenhausen melden“, berichtet Gutteck am Abend.

Aktionen in Eigenregie wie am 1. Mai in Kröpelin sowie die vom Landkreis organisierten mobilen Einsätze sollen mit dazu beitragen, möglichst schnell so etwas wie eine Herdenimmunität gegen das hochansteckende Coronavirus zu erreichen. So sieht es auch Landrat Sebastian Constien (SPD). Bei der wöchentlichen Zwischenbilanz zur Impfkampagne im Landkreis Rostock meinte der Landrat kürzlich: „Zusammen mit den Hausärzten hätten wir die Chance, in nicht einmal drei Monaten die rund 216 000 Einwohner*innen im Landkreis mit mindestens einer Impfung zu versorgen.“

Bis Freitag über 40000 im Landtag geimpft

Mit Stand vom vergangenen Freitag, 12 Uhr, hatten im Landkreis insgesamt 40 407 Personen eine Impfung über das das Impfzentrum, sowie in Krankenhäusern und Rehakliniken erhalten und 12121 Personen sind in den genannten Einrichtungen bereits zweimal geimpft. Insgesamt wurden über das Impfzentrum, Krankenhäuser und Reha-Kliniken 52 528 Impfdosen verbraucht. Die Zahl der geimpften Personen und der verbrauchten Dosen liegt real aber wesentlich höher.

Denn die in Hausarztpraxen verabreichten Impfungen würden von der Statistik nicht nach Landkreisen erfasst, eine Auskunft über diese Zahl könne man nicht geben, teilt Carolin Lindemann, Pressesprecherin des Landkreises Rostock, mit. Mobile Impfteams des Landkreises sind in dieser Woche in den Orten Bützow, Bad Doberan und Kirch Mulsow unterwegs. Geimpft werden Personen in Pflegeeinrichtungen und bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Von Rolf Barkhorn