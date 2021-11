Rostock

Wer sich noch in dieser Woche (bis 5.12.2021) ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, hat in Rostock gleich mehrere Optionen zur Auswahl: An drei Standorten wird der erste, zweite oder auch dritte Piks zum Boostern gegeben.

Eine Übersicht über alle Impfangebote finden Sie hier:

Impfstützpunkt Lütten Klein im Einkaufszentrum Warnowpark

Im Impfstützpunkt Lütten Klein (Rigaer Straße, 18107 Rostock-Lütten Klein) wird an fünf Tagen in der Woche ohne Terminvereinbarung im ersten Obergeschoss geimpft. Die Öffnungszeiten lauten:

Montag von 10 bis 18 Uhr

Dienstag von 8 bis 16 Uhr

Mittwoch von 10 bis 18 Uhr

Donnerstag von 8 bis 16 Uhr

Freitag von 10 bis 20 Uhr

Hinweis: Im Erdgeschoss des Impfstützpunktes wird auch ohne Termin geimpft. Dieser muss über die zentrale Landeshotline unter der Telefonnummer 0385 / 20 27 11 15 ausgemacht werden. Geimpft wird dienstags und donnerstags, jeweils zwischen 8 und 16 Uhr.

Impfstützpunkt Stadtmitte in der Uni-Bibliothek (Container)

Neu eingerichtet worden ist am Montag der Impfstützpunkt Stadtmitte (Schwaansche Straße 3a, 18055 Rostock). Auch hier wird nun an mehreren Tagen in der Woche ohne Termin gegen Corona geimpft. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Montag von 15 bis 20 Uhr

Mittwoch von 15 bis 20 Uhr

Freitag von 15 bis 20 Uhr

Schlange stehen für die Impfung – auf einem Hinterhof der Uni Rostock in der Schwaanschen Straße. Quelle: Ove Arscholl

Sonderimpfaktionen in der Galerie Rostocker Hof

Im Rahmen der Impfkampagne „Leben statt Lockdown – Lass dich impfen“ werden in dieser Woche noch zwei Sonderimpfaktionen im ersten Obergeschoss der Galerie Rostocker Hof (Kröpeliner Straße 26 bis 28, 18055 Rostock) in den Räumen von Centogene angeboten. Die Termine hierfür lauten:

Donnerstag, 2. Dezember, von 15 bis 19 Uhr

Sonnabend, 4. Dezember, von 10 bis 18 Uhr

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Impfstoffe stehen zur Verfügung

Alle Impfangebote richten sich insbesondere an Rostockerinnen und Rostocker. In den Impfzentren der Stadt gibt es in dieser Woche fast ausschließlich den Impfstoff von Moderna. Biontech steht nur für Menschen unter 30 und Schwangere zur Verfügung. Der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson ist derzeit nicht in den Impfzentren verfügbar.

Von Pauline Rabe