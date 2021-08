Schwerin

Mehr als die Hälfte der Menschen in MV ist bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Bis einschließlich Dienstag (24.8.) haben 58,6 Prozent der Bevölkerung nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) alle notwendigen Spritzen für einen vollen Impfschutz erhalten. Ein Blick auf den Impffortschritt in den einzelnen Regionen des Landes aber zeigt: Es gibt teils große Unterschiede zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten in MV.

Spitzenreiter ist derzeit die Landeshauptstadt Schwerin. Dort sind laut RKI-Daten bislang 71 659 Menschen vollständig gegen das Virus geimpft – ein Anteil von rund 75 Prozent in Bezug zur dort lebenden Bevölkerung (Stand: Mittwoch, 15.30 Uhr).

Ob in Schwerin damit auch die meisten vollständig geimpften Personen leben, ist aber unklar. Da es den Menschen in MV offen steht, wo sie sich impfen lassen, und auch Urlauberinnen und Urlauber sich hierzulande impfen lassen können, müssen Ort der Impfung und Wohnort nicht übereinstimmen. Die Daten zeigen dennoch Tendenzen.

So hoch ist der Impffortschritt in den Regionen

Auf Schwerin folgt der Landkreis Nordwestmecklenburg – jedoch mit Abstand. Dort liegt der Anteil vollständig geimpfter Personen bei rund 60 Prozent. Knapp dahinter liegt die Hansestadt Rostock mit einer Quote von rund 59 Prozent.

Es folgen die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Rostock mit einem Anteil von rund 58 Prozent sowie Vorpommern-Rügen und Ludwigslust-Parchim mit einer Quote von rund 57 Prozent. Schlusslicht ist aktuell Vorpommern-Greifswald. Dort wurden bislang 132 065 Menschen vollständig geimpft – mehr als in Schwerin, in Bezug zur dort lebenden Bevölkerung aber nur rund 56 Prozent.

Hier liegt MV im bundesweiten Vergleich

Deutschlandweit waren bis einschließlich Dienstag 59,4 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. Das bedeutet: Sie haben entweder eine erforderliche Zweitimpfung erhalten oder wurden mit einem Stoff geimpft, der auch bei einmaliger Impfung den vollen Schutz bietet.

Im Vergleich der Bundesländer liegt MV derzeit auf Platz 10 (Stand: Mittwoch, 15.30 Uhr). Bremen ist weiter an der Spitze. Die Quote der vollständig geimpften Personen liegt dort bei 69,5. Schlusslicht bleibt Sachsen. Dort beträgt der Anteil aktuell nur 50,9 Prozent.

Von Pauline Rabe