Ganz Deutschland redet über die Corona-Inzidenz: Sie ist entscheidend dafür, wie stark das öffentliche Leben der Bewohner in den einzelnen Regionen weiter eingeschränkt ist – und ab wann gelockert wird.

Zuletzt hat sich die Landesregierung auf vorsichtige Lockerungen in MV geeinigt: In Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen durfte beispielsweise der Einzelhandel ohne vorherige Terminvergabe wieder öffnen – weil die Sieben-Tage-Inzidenz dort stabil unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern liegt.

Wie ist der aktuelle Stand in den einzelnen Regionen von MV? Das erfahren Sie ausführlich in unserem aktuellen Tagesbericht oder als Übersicht in folgender interaktiver Karte:

Hinweis: Die Karte zeigt die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus).

