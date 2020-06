Corona-Krise: DRK Bad Doberan sammelt Kleidercontainer ein

Bad Doberan

Die 100 Kleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), Kreisverband Bad Doberan, verschwinden von ihren Plätzen. Das DRK sammelt bis auf sechs alle zwischen Kühlungsborn und Rövershagen ein, um die Abgabe von Kleidung besser kontrollieren zu können. Denn derzeit würde der soziale Träger auf der Kleidung, die nicht in den sechs Kleiderkammern verwertet werden können, sitzen bleiben.

Knapp 40 Tonnen Hosen, Pullover und Co werden jeden Monat beim DRK Bad Doberan in den Kleiderkammern oder Containern abgegeben. Ein Teil davon wird für eine Schutzgebühr von 50 Cent bis 1,50 Euro weitergegeben. Was nicht gebraucht werde, hat bisher ein Verwertungsunternehmen abgenommen. „Die Bestände werden zu Dämmstoffen oder Putzlappen weiterverwertet oder gehen ins Ausland nach Russland oder Afrika“, erläutert DRK-Geschäftsführer Frank Schulz. „Durch die Corona-Krise ist die Verwertung in Form von Export zusammengebrochen.“ Das Unternehmen, mit dem das DRK seit Jahren zusammenarbeitet, habe nun mitgeteilt, dass die Lagerkapazitäten erschöpft seien und die Zusammenarbeit beendet werden müsse.

DRK in Gesprächen mit Firmen

„Wir haben keine Lagerkapazitäten, deshalb sammeln wir die Container jetzt ein“, sagt Schulz. Das soll jedoch kein Dauerzustand werden. „Wir sind in Gesprächen mit Firmen. Ziel ist es, schnellstmöglich weiterzumachen.“ Die Container stehen zu lassen, sei keine Option. Obwohl derzeit schon Zettel an diesen darüber informieren, keine Kleiderspenden zu entrichten, würden dennoch einige ihre Sachen abgeben oder die Säcke davorstellen, erläutert Schulz. „Das sieht dann schnell aus wie eine Müllhalde.“ Die Entsorgung der nicht brauchbaren Sachen koste das DRK zu viel Geld. „Wir wollen weitermachen, aber es muss kostendeckend sein.“

Zusätzliche Öffnungszeiten in Kleiderkammern

Für die Übergangszeit haben die mehr als 25 Ehrenamtler in den Kleiderkammern zugestimmt, zusätzliche Öffnungszeiten anzubieten, damit jeder, der Anziehsachen abgeben möchte, die Möglichkeit dazu hat. So werden für die Berufstätigen in den späten Nachmittagsstunden die Kammern geöffnet. „Gerade in der Corona-Zeit haben die Leute ihre Schränke durchsortiert und viel gesammelt“, sagt Cornelia Klischke, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK Bad Doberan. „Wir wollen nicht, dass die Sachen im Wald oder in der schwarzen Tonne landen.“ Vor den Kleiderkammern in Bad Doberan, Kühlungsborn, Kröpelin, Tessin, Rövershagen und Schwaan blieben die Container stehen.

Öffnungszeiten Kleiderkammern 6 Kleiderkammern unterhält das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Bad Doberan. Bad Doberan, Seestraße 12, Dienstag und Donnerstag 9 bis 14 Uhr, zusätzlich Montag 16 bis 17 Uhr Kühlungsborn, Rudolf-Breitscheid-Straße 14, Mittwoch 10 bis 14 Uhr, zusätzlich von 17 bis 18 Uhr Tessin, Sülzer Straße 16d, Dienstag 10 bis 13 Uhr und zusätzlich 17 bis 18 Uhr Rövershagen, Rostocker Straße 143, Donnerstag 15 bis 17 Uhr Schwaan, Lindenbruch 16, Mittwoch 8 bis 12 und zusätzlich 17 bis 18 Uhr

Derzeit nehme es auch zu, dass die aussortierten Sachen persönlich abgeben werden, erzählt Cornelia Klischke. „Oftmals hängt da eine Geschichte dran.“ In den Kleiderkammern finden sich Schuhe, Hüte, Jacken, Kindersachen, Spielsachen. Vor allem bei den Kindersachen seien viele durch das Wachsen des Nachwuchses nur einmal oder zweimal genutzt worden, sagt Klischke.

Kleiderkammern als Treffpunkt

Die Kammern seien längst nicht mehr Anlaufpunkt für Bedürftige. Jeder könne vorbeikommen und sich was aussuchen. „Bei uns muss man nichts vorlegen. Es kommen auch viele Familien vorbei“, sagt Klischke. In Kröpelin ist die Kleiderkammer auch sozialer Treffpunkt. „Viele nutzen sie als Kontaktquelle.“

Elke Hagen (l.) und DRK-Ehrenamtskoordinatorin Cornelia Klischke stehen in der Kleiderkammer in Kröpelin. Diese bietet eine extra Öffnungszeit für die Abgabe von Kleidung an. Quelle: Ove Arscholl

Die eingesammelten Container werden beim DRK in Bad Doberan gelagert, gewaschen und gewartet. Vor allem viele Kindersachen oder Kleidung von älteren, wenn ein Partner verstorben ist, wird in den Containern abgegeben. Ein Missbrauch dieser finde in Einzelfällen statt. „Wir haben auch schon mal welche von Standorten weggenommen, weil da nichts zum Weiterverwerten drin war“, sagt Frank Schulz. „Wir sind kein Müllunternehmen.“

Von Anja Levien