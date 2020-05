Kühlungsborn

Reste in den Restaurants: Kühlungsborner Gastronomen sind auf einem Teil ihrer Lebensmittel und Getränke sitzengeblieben, als Hotels und Restaurants wegen des Coronavirus geschlossen werden mussten. „Wir haben versucht, alles zu verarbeiten“, sagt Kira Schriewer vom Hotel Upstalsboom. Dazu gehören das Restaurant Brunshaupten und das Wiener Café Arendsee. „Wir haben vieles eingefroren, was noch verarbeitet werden konnte. Einen Teil haben wir auch an unsere Mitarbeiter gegeben“, sagt Kira Schriewer.

Weniger problematisch seien Getränke. „Die laufen nicht so schnell ab, damit passiert erstmal nichts.“ Eher im Gegenteil, sagt Markus Falenski vom Brauhaus. „Lagerung ist immer gut für Bier“, sagt er. „Unser Bier ist dadurch besser geworden.“

Bier werde durch Lagerung besser

Das Getränk lagert in neun Tanks in der Gaststätte. Dadurch sei es etwas länger haltbar als im Fass, das die meisten Mitbewerber zur Aufbewahrung benutzen. Er hofft darauf, spätestens Mitte Mai wieder öffnen zu dürfen. Bis dahin werde an dem Bier nichts kaputt sein. Um das sicherzustellen, kontrolliert Markus Falenski seine Tanks regelmäßig. „Ich probiere jede Woche.“ Durch die Corona-Krise hat er noch Winterbier in den Tanks, außerdem Gerste- und Haferbiere.

Bis vor Kurzem hat das Brauhaus auch außer Haus verkauft. Im Angebot waren Literflaschen und Halbliterdosen, die mit 30 Prozent Preisnachlass angeboten wurden. „Das Bier haben wir auch verschickt“, sagt Markus Falenski. Insgesamt 35 Pakete seien rausgegangen. „Meist an Stammgäste, die auch zu Hause ihr Urlaubsbier trinken wollen oder zu Hause einen Maibock-Anstich machen wollen.“ Die würden alle sofort wiederkommen, wenn die Vorschriften gelockert würden.

Die Lebensmittel, die sonst im Brauhaus verwendet werden, seien „eigentlich alle gefrostet“, sagt Markus Falenski. Es habe sich ja angedeutet, dass es durch das Coronavirus zu Einschränkungen kommen werde. „Wir haben dann vorausschauend einfach schon weniger bestellt.“ Allerdings: „Frischwaren wie etwa Salate verderben natürlich, da kannst du nichts machen.“

Einer vorzeitigen Öffnung der Außengastronomie, wie sie Wirtschaftsminister Harry Glawe ins Gespräch gebracht hatte, steht Markus Falenski positiv gegenüber. „Es wäre zumindest ein erster Schritt.“

Haltbarkeitsdatum läuft nach und nach ab

Salate sind es auch, die aus dem Lager des Restaurant Vielmeer verschwinden mussten. „Alles, was frisch ist, hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum“, sagt Betreiber Peter Weide. „Daran wollen und müssen wir uns halten.“ Deshalb sei es nötig, immer wieder Stück für Stück die Lager durchzugehen. Um nicht zu viel entsorgen zu müssen, hat der Gastronom nach anderen Abnehmern gesucht. „Wir haben Bedürftige abgefragt“, sagt er, „zum Beispiel beim Pastor oder der TFK. Wenn es Leute gibt, denen wir helfen können, wollen wir das gerne tun.“

Diese Bereitschaft sei von vorneherein dagewesen. Problematisch seien jedoch die großen Packungsgrößen, die in dem Restaurant verwendet werden. „Keiner kann sich hinsetzen und fünf Liter Sahne auslöffeln“, sagt Peter Weide, „das ist schlichtweg unmöglich.“

„Verschwendung tut weh“

Im Tiefkühlbereich sei es nicht ganz so kompliziert. Und auch Getränke blieben länger haltbar. „Alles andere ist Stück für Stück den Bach runtergegangen.“ Der finanzielle Aspekt ist für ihn dabei nicht in erster Linie von Bedeutung. „Der Schaden ist mit versichert“, sagt der Restaurantbetreiber. „Aber es tut einem Gastronomen natürlich weh, Lebensmittel in die Tonne zu stecken, das ist Verschwendung.“ Peter Weide richtet den Blick aber auch auf die Großhändler, von denen er sonst seine Waren bezieht. „Auch in allen Lagern liegen Vorräte, die mit der Zeit ablaufen“, sagt er. Er sei gespannt, wie sich das bei einem Wiederhochfahren der Gastronomie entwickeln werde.

Von der Idee, zunächst nur die Außengastronomie zu öffnen, hält er wenig. Das sei kaum praktikabel. Die Toiletten im Restaurant müssten trotzdem für die Gäste geöffnet sein. „Und wenn es mal regnet, werden die Leute nach drinnen drängen. Man kann ja nicht erwarten, dass sie ihr Essen dann draußen zu sich nehmen würden.“

Von Cora Meyer