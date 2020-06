Corona-Krise rund um Bad Doberan: Zeit für manche ungewöhnliche Idee

Bad Doberan/Neubukow

Manchmal ist einfach eine Ruhephase nötig, um auf besondere Ideen zu kommen. Mit der Corona-Krise wurden viele Zeitgenossen wochenlang zu so einem Innehalten gezwungen, was letztlich hier und da sogar Neues gebierte.

So erging es beispielsweise der seit dem Jahr 2001 freischaffenden Malerin und Illustratorin Uta Ehlers aus Bad Doberan, die Mitte März wegen der neuen Virus-Pandemie zunächst den Kunsthof in der Münsterstadt, den sie leitet, schließen musste: „Dann war mir auch klar, dass bald die anderen Sachen folgen würden, also keine Malkurse, keine Märkte mehr – es war tote Hose.“

Neues Muster für die Mauer in der Küche

Das ganze Ausmaß dieser Einschränkungen sei ihr erst mit der Zeit richtig bewusst geworden. Da stachelte sie die Äußerung eines Bekannten an, der in ihrer Küche plötzlich eine seit Jahren zum Raumteiler avancierte weiß-graue Mauer als sehr hässlich bewertete und dringend deren Abriss empfahl. Doch die Künstlerin griff lieber zu ihren wasser- und wetterfesten Acrylfarben, die da ja ohnehin Bildermalpause hatten, und bepinselte mit ihnen schließlich Stück für Stück die Mauersteine: „Hier wird nichts abgerissen!“

Zuvor hatte sie ihre Idee neben der Spüle an der Wand getestet. „Ich mache bei meinen Bilder kaum vorher Skizzen, es sei denn, Kunden wünschen es“, erklärt Uta Ehlers ihr Vorgehen. Auch die Muster auf der Mauer bekamen so erst im etwa zweiwöchigen Malprozess ihre Rolle. Zunächst waren die Steine nämlich nur farblich voneinander abgesetzt: „Aber das sah langweilig aus.“

Wandbilder der Malerin in der Umgebung ein Begriff

Mit Wandbildern hat Uta Ehlers bereits einige Erfahrungen gesammelt. So malte sie vor zwei Jahren für den Rostocker Kanu-Club eine Warnowlandschaft ins dortige Vereinshaus, im Moorbad gibt es einige Bilder von ihr, in der Marktstraße finden sich gemalte Türen und Fenster an einer Hauswand sowie in Doberans Zetkin-Straße eine Garagentür, die ebenfalls von der Künstlerin stammt, die nun auf Kundenwunsch ihr Schaffen auf Küchen ausweiten würde: „Ich mach das auch gern für andere. Wenn jemand diese Idee gut findet, komme ich dahin und schlage eine passende Farbenkombination vor.“

Zudem hofft die Malerin und Buchillustratorin darauf, dass Ende Juni der erste Markt in Kühlungsborn wieder öffnet, in Börgerende könnte der nächste folgen und der Bad Doberaner Kunsthof empfängt seit Ende April wieder. Zu Pfingsten wurden hier sogar fast 600 Leute an drei Tagen gezählt. Schon erledigt hat die gelernte Schriftsetzerin und Korrektorin Aufträge für einen plattdeutschen Pflege-Ratgeber und für ein weiteres Bilderbuch.

Neu gewonnene Zeit genutzt

Rückblickend schätzt sie ein, dass sich ihre anfängliche Panik wegen der Corona-Einschränkungen bald legte, dank der Solidarität von Stammkunden, die mit Aufträgen kamen, dank der Soforthilfe für die Betriebskosten und dank der noch bis Ende August laufenden Zahlung der Grundsicherung: „Das alles brachte mir etwas, was ich vorher nicht kannte. Ich musste nicht für alles so extrem strampeln. Und die Zeit, die mir dadurch geschenkt wurde, weil ich nirgendwo hin konnte, habe ich hier genutzt.“ Wohl eben auch für die besagte Küchen-Idee oder diverse Trost- und Grußkarten, die bei ihr für durch Corona ausgefallene Geburtstags- oder Familienfeiern geordert werden könnten.

Kam in der Coronakrise auf: Bunte Steine als Gruß an liebe Menschen. Hier von der Kita Buchenbergzwerge auf dem Buchenberg in Bad Doberan. Quelle: Thomas Hoppe

In eine ähnliche Richtung dürfte das Team der Bad Doberaner Kita „Buchenbergzwerge“ gedacht haben, als es bemalte Steine am Straßenrand auslegte: „Wir möchten Euch wissen lassen, dass wir an Euch denken!“, heißt es dazu in einem beigelegten, folierten Brief „an liebe Kinder, liebe Eltern und alle, die das lesen“. Das Team vermisst alle Kinder, die die Kita nicht besuchen können und wünscht allen, dass sie gesund bleiben.

Bunte Steine tauchen am mehreren Orten auf

Eine Spur bunter Steine, die in Kühlungsborn schon eine Länge von 200 Metern erreicht hat. Auch dort wurden Grüße an die Lieben und andere Mitmenschen auf diese Art ausgelegt. Die OZ berichtete ausführlich. Hier soll die Initialzündung für diese Corona-Krisen-Idee aus Teterow an die Ostseeküste geschwappt sein.

Besinnung auf eine gute Idee: Mehr Modellbau im Neubukower Jugendklub. Quelle: Thomas Hoppe

An die Kinder und Jugendlichen der Schliemannstadt, die gern ihr Freizeitzentrum besuchen, dachten in diesen besonderen Wochen vor allem Kathleen Bönsch und Mark Gerlitz vom Perspektive-Trägerverein des Jugendtreffs. Sie besorgten neue Modellbausätze für Fahrzeuge und Gebäude. „Wir hatten vor ein paar Jahren den Modellbau gestartet und wollen das jetzt intensivieren“, sagt der Leiter der Einrichtung, die sich seit der Schließung des „Heizhauses“ in der Kröpeliner Straße 23 (früher Gedeckter Tisch) befindet.

Auch wenn dort derzeit nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig im Raum sein dürfen – passt noch alles, wie Kathleen Bönsch unterstreicht. Sie hat auch bereits einen neuen Billardtisch besorgt, wie sie mitten in der Coronakrise angekündigt hatte. Täglich treffen sich hier um die 20 Kinder und Jugendliche. Geboten werden auch kreative Computerspiele – und im Plan steht sogar Bogenschießen.

Von Thomas Hoppe