Kröpelin/ Bad Doberan

Ob Kulturnacht oder Klostertage in Bad Doberan – noch immer werden Veranstaltungen wegen der Corona-Hygienebestimmungen abgesagt. Sogar die erst angekündigte Ehm-Welk-Woche wurde wieder gestrichen. In Kröpelin findet das Erntedankfest in diesem Jahr nicht statt.

Der Verein Freundeskreis Ehm Welk hatte drei Veranstaltungen vom 22. bis 29. August geplant, darunter ein Spaziergang durch das neue Wohngebiet, in dem die Straßen nach Welks Romanfiguren benannt sind. Nachdem am 12. August verschärfte Auflagen zu Veranstaltungen durch die Landesregierung erlassen wurden, „haben wir nach eingehender Abwägung beschlossen, die Ehm-Welk-Woche abzusagen“, teilt der Freundeskreis mit. Am 29. August treffe sich der Vorstand um 11 Uhr am Haupteingang zum Friedhof, „um gemeinsam Blumen am Grab von Ehm Welk niederzulegen“. Interessierte Bürger seien willkommen. Anlass ist der 136. Geburtstag des Schriftstellers.

Anzeige

Lesen Sie auch: Silvester ohne Feuerwerk: Kühlungsborner Hoteliers wünschen sich Alternativen

Weitere OZ+ Artikel

Aufgrund der Corona-Lage hat die sich die Stadt Kröpelin entschlossen, den von der Stadt geplanten Teil des Stadterntedankfestes abzusagen, informiert Bürgermeister Thomas Gutteck. „Auch die geplanten Feierlichkeiten hinsichtlich des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen der Gemeinde Schwarmstedt und der Stadt Kröpelin müssen wir aus diesem Grund leider absagen.“

Von Anja Levien