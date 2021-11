Kühlungsborn

Die Stadt Kühlungsborn wird in der kommenden Woche drei Testzentren einrichten. Das Besondere: In diesem wird ein begleiteter Selbsttest angeboten. Das heißt, dass die Bürger ihren Selbsttest mit dem sie sich auf das Coronavirus testen, mitbringen, diesen vor Mitarbeitern der Verwaltung ausführen und bei einem negativen Testergebnis ein Zertifikat bekommen, mit dem sie dann in Restaurants, Fitnessstudios und ins Kino gehen können, wenn sie zudem geimpft oder genesen sind. Zudem können sie das Testergebnis für die 3G-Regel auf Arbeit oder in Bus und Bahn nutzen.

„Die Container-Lösung am Hans-Schreiber-Ring reicht nicht mehr aus“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian in Bezug auf das Testangebot des Deutschen Roten Kreuzes vom Kreisverband Bad Doberan (DRK). Daher habe die Stadt jetzt innerhalb kurzer Zeit neue Testzentren realisiert. Diese nehmen offiziell ab Mittwoch, 1. Dezember, ihren Betrieb auf. „Wir bekommen das hin, indem wir Leute aus der Verwaltung einsetzen.“

Ein Testzentrum befindet sich dann bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH, Ostseeallee 19. Dieses ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Eine weitere Möglichkeit, einen begleiteten Selbsttest zu machen, wird es im Vereinsheim des FSV Kühlungsborn, Schulzentrift, neben der 3-Möwen-Halle, geben. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr, am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr.

In der Rettungsschwimmerunterkunft am Sportplatz Ost, Strandstraße 30d, wird ebenfalls Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr der begleitete Selbsttest angeboten.

Pfarrscheune könnte Testzentrum werden

Wer keinen Selbsttest vorrätig hat, kann sich beim DRK am Hans-Schreiber-Ring testen lassen. Hier sind bis Mittwoch allerdings alle Onlinetermine vergeben. Das Testzentrum hat montags, mittwochs, sonnabends und sonntags von 12 bis 17.45 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 14.45 Uhr geöffnet.

Perspektivisch könnte laut Rüdiger Kozian auch in der Pfarrscheune ein Testzentrum eingerichtet werden. Das würde dann das DRK betreiben. Hierfür würde aber noch Personal gesucht.

Von Anja Levien