Und wieder bleiben die Türen zu: Hotels und Gastronomen in Kühlungsborn gehören zu den Betrieben, die am meisten vom erneuten Corona-Lockdown bis Ende November betroffen sind. Den hatten Bund und Länder am Mittwoch beschlossen, um die zuletzt stark steigenden Fallzahlen in den Griff zu bekommen.

Christian Kerber vom Hotel Polar-Stern findet die Entscheidung ungerecht: „Wir haben wirklich viel getan, dass unsere Branche nicht zu einem Infektionsherd wird. Es ist traurig, dass wir das ausbaden müssen, was andere nicht auf die Kette gekriegt haben“, sagt er. „Das ist bitter.“

Für die Mitarbeiter bedeute der Lockdown wieder große Verunsicherung. „Wir verlieren auch als Ort und Region das, was wir uns aufgebaut haben“, sagt der Hotelier. „Nämlich, dass wir trotz Corona den Urlaubern im Sommer eine gute Zeit geboten haben.“ Die Kühlungsborner Tourismusbetriebe hätten gezeigt, dass der Ort das ganze Jahr über ein schönes Reiseziel sei. „Und nun haben die Leute das Gefühl, es wäre nicht mehr sicher.“

Alle Betriebe hätten investiert und kämpften nun ums wirtschaftliche Überleben. Christian Kerber hofft, dass der Lockdown bis Ende November ausreicht. „Ich hoffe, wir können dann wieder zeigen, dass wir gut und sicher arbeiten und dass unsere Gäste die Zeit in Kühlungsborn wieder genießen können.“

Vom kompletten Lockdown überrascht

„Ein Berufsverbot für die Gastronomie ist inakzeptabel.“ Ulrich Langer, Geschäftsführer TFK Quelle: Cora Meyer

Sehr überrascht hat Christian Kerber die Entwicklung nicht: „Es hat sich leider abgezeichnet, dass die Entscheidung so ausfallen würde.“ Anders sieht es Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). „Wir sind von dem bevorstehenden Lockdown geschockt und haben ihn in der Härte nicht erwartet. Die Politik hat anders als angekündigt einen bundesweiten Lockdown verhängt.“

Die Einschränkungen und teilweise Verbote bei Übernachtungen seien absolut nachvollziehbar und konsequent, sagt er. „Ein Berufsverbot für die Gastronomie hingegen ist inakzeptabel.“

Wer muss schließen? Mit dem Lockdown für vier Wochen soll die zweite Welle durchbrochen werden. Deshalb müssen alle Freizeiteinrichtungen schließen. Das sind neben Hotels und Restaurants auch Theater und Opern, Konzerthäuser, Messen und Museen, Kinos und Freizeitparks, Fitnessstudios und Bordelle sowie Schwimmbäder und Saunen. Außerdem gelten weitreichende Kontaktbeschränkungen. Lieferdienste oder Essen zum Abholen sind weiterhin möglich.

„Ich glaube nicht, dass der Lockdown Ende November beendet sein wird.“ Stephan Giersberg, Direktor Hotel Aquamarin Quelle: Anja Levien

Von Einschränkungen in diesem Umfang ist auch Stephan Giersberg, Direktor des Hotels Aquamarin, überrascht. „Ich habe mit einer Verschärfung der Regeln gerechnet, aber nicht mit einem kompletten Lockdown“, sagt er. „Das ist in meinen Augen überzogen.“ Nun gebe es Existenzangst bei allen, auch den Mitarbeitern.

Er sehe die Situation jetzt noch dramatischer als im Sommer, als zum ersten Mal Geschäfte und Gastronomie schließen mussten. „Da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.“ Der Hoteldirektor glaubt aber nicht, dass der Lockdown Ende November beendet sein wird. „Und dann kommen ja die umsatzschwachen Monate erst noch auf uns zu.“

Gäste müssen bis Montag abreisen

Die Gäste, die momentan noch im Hotel Aquamarin logieren, müssen bis Montag abgereist sein. „Mit denen, die es betrifft, haben wir schon gesprochen“, sagt Stephan Giersberg. Ihnen müsse das Hotel natürlich einen Teil des Zimmerpreises erstatten. „Aber dafür wurden ja schon 75 Prozent Unterstützung zugesagt.“ Er glaubt allerdings nicht, dass von den beschlossenen Finanzhilfen für Unternehmen tatsächlich viel ankommen wird.

Viele schlechte Nachrichten müssen derzeit auch die Mitarbeiter von Anne-Kathleen Jacob vom Hotel am Strand überbringen. „Wir hatten eine super Buchungslage und jetzt müssen wir die Gäste anrufen und absagen. Das fällt uns als Gastgeber schwer.“ Dass es zum erneuten Lockdown kommt, habe sie erwartet. Schon im Frühjahr habe man gesehen, „dass dieser Flickenteppich in ganz Deutschland nicht funktioniert. Jetzt ist es eine viel klarere Situation.“

Klarere Situation als im Frühjahr

Wichtig für die Hoteliers ist auch die Planbarkeit. Im Frühjahr wurden die Lockdown-Fristen alle 10 Tage verlängert. „Jetzt hat die Regierung das schon besser gemacht, die Fristen sind etwas klarer“, sagt Anne-Kathleen Jacob. „Aber ich muss mir jetzt überlegen, ob ich Ware für Weihnachten bestelle oder nicht. So eine Ente ist ja Saisonware.“

Bei den Regelungen habe man eher Großstädte im Blick gehabt. „Das ist für unser kleines Ostseebad natürlich ungerecht, aber es ist schon klar, welche Intention dahintersteht“, sagt Anne-Kathleen Jacob. Für sie ist es in Ordnung, das öffentliche Leben vier Wochen lang herunterzufahren – wenn es denn was bringt. „Ich fürchte, dass es nicht so viel bringt, wenn die Gruppen, die sich in der Vergangenheit nicht daran gehalten haben, sich wieder nicht dran halten.“

„Wir haben alles gemacht, damit nichts passiert“, sagt Markus Falenski, Geschäftsführer des Ostsee Brauhauses in Kühlungsborn. „Wir hatten im Schnitt 1000 Gäste pro Tag, und es ist auch nichts passiert.“ Man habe Desinfektionsmittel ausgegeben und Abstände eingehalten, sagt der Gastronom. Das alles hätte man sich auch sparen können. „Ich bin wahnsinnig enttäuscht, nicht nur finanziell, sondern auch menschlich. Das ist ein absoluter Nackenschlag.“

Von Cora Meyer