Der Landkreis Rostock steht bundesweit an der Spitze – und zwar mit den Corona-Fallzahlen. Das Robert-Koch-Institut hatte am Donnerstag eine Inzidenz von 3275,4 ausgewiesen. Damit lag der Landkreis auf der vierten Stelle der am schlimmsten betroffenen Landkreise deutschlandweit. Einen Tag zuvor führte er die Liste mit den höchsten Inzidenzen noch an erster Stelle an. Im MV-Vergleich ist der Kreis der einzige, der noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 3000 hat. Woran liegt das?

Stephan Meyer (CDU), Gesundheitsdezernent im Landkreis, will sich zu keinen Spekulationen hinreißen lassen. Er sagt: „Viele Menschen sind vorsichtig, wir haben gut verteilte Testzentren, aber es gibt auch eine gewisse Pandemiemüdigkeit.“ Durch eher leichtere Verläufe bei einer Infektion würden viele die Sorge davor verlieren. „Wir haben zurzeit sehr hohe Fallzahlen, was mir aber Sorge bereitet ist, dass wir von einer extrem hohen Dunkelziffer an Fällen ausgehen müssen“, so Meyer weiter.

Folgen spüren vor allem Kita- und Schulkinder

Die Folgen bekommen vor allem auch Eltern mit Kindern in Schulen und Kitas zu spüren. Für viele Kinder und Jugendliche fallen zum Beispiel reihenweise Schulstunden aus. Mit am meisten betroffen sind die Amtsbereiche Schwaan mit einer Inzidenz von 3809,40, Carbäk mit 3969,56 und Tessin mit sogar 4525,35. Bei Kindern und Jugendlichen liegen die Inzidenzen zum Teil bei über 6000. Tessins Bürgermeisterin Susanne Dräger erklärt: „In den Schulen geht es wieder bei uns. Probleme haben wir aber im Krippen- und Kitabereich. Viele Kinder infizieren sich mit Corona, Erzieher sind erkrankt.“ Bisher müsse die Kita aber nicht schließen, wie es schon in benachbarten Orten der Fall war. „Wir haben eingeschränkte Öffnungszeiten, können aber weiter Betreuung anbieten“, so die Bürgermeisterin.

In Tessin selbst sei es etwas ruhiger geworden, seit die Fallzahlen so hoch sind. „Wir merken es vor allem auch im Freizeitbereich. Es findet zwar weiter alles statt, aber es gibt dennoch viele Ausfälle und Abmeldungen“, sagt Susanne Dräger. Das Virus bestimme weiter das Leben der Tessiner. Ein Plausch auf der Straße – den gebe es weiter nur mit Abstand. Die Menschen seien sich der hohen Fallzahlen bewusst. „Die Nähe fehlt uns etwas“, sagt die Bürgermeisterin. Sie hoffe, dass diese dramatische Phase bald überstanden ist.

Klinikum in Güstrow arbeitet mit 25 Prozent weniger Personal

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) verkündete erst vor wenigen Tagen, wie angespannt die Situation auch in den Kliniken des Landes sei. Viele Krankenhäuser müssten mit bis zu einem Drittel weniger Personal auskommen. Im Güstrower KMG-Klinikum, einem der größten Arbeitgeber des Landkreises, sieht es ähnlich aus. „Insgesamt sind derzeit durch eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion, andere Krankheitsfälle und Quarantäne circa 25 Prozent unserer Mitarbeiter*innen nicht im Einsatz“, erklärt Franz Christian Meier, Leiter der Unternehmenskommunikation der KMG-Kliniken. Die Folge: Aktuell werden alle Stationen zwar noch betrieben – allerdings teilweise reduziert. Ebenso wird laut KMG-Sprecher Meier das gesamte Spektrum an Operationen und Behandlungen angeboten.

Gesundheitsdezernent und Vize-Landrat Stephan Meyer plädiert für zwei Wege, um mit den extremen Fallzahlen weiter umzugehen. „Zum einen möchte ich appellieren, den Bürgern wieder mehr Freiheit und die Chance auf Eigenverantwortung zu geben – zurück zur Normalität. Zum anderen sollten wir überlegen, ob das Melde- und Testverfahren vereinfacht werden kann – auch um die Verwaltungen zu entlasten.“ Die hätten dermaßen viel mit den Corona-Meldungen zu tun, dass zum Beispiel die Bearbeitung von anderen meldepflichtigen Krankheiten in den Gesundheitsämtern zu kurz kommen.

In anderen Bundesländern wie Berlin reicht inzwischen zum Beispiel ein zertifizierter Schnelltest, um eine Corona-Infektion offiziell zu bestätigen. Eine PCR-Testung ist somit nicht mehr nötig. Mecklenburg-Vorpommern hält allerdings noch weiter an PCR-Testungen fest.

Neubukow scheint übrigens die Ausnahme im Landkreis Rostock zu sein. Dort liegt die Inzidenz zurzeit „nur“ bei 1272,84.

