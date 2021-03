Kühlungsborn/ Kröpelin

Die Fußballer des FC Briz Selenograds und des FSV Kühlungsborn sind so etwas wie die Wegbereiter der Partnerschaft zwischen ihren Kommunen. Zunächst trafen sich die Kicker sowohl hier als auch dort zu Fußballspielen. Damit begründeten sie gleichzeitig eine Beziehung, die längst auch die Rathäuser beider Ostseebäder erreicht hat. Allerdings verhindert Corona zurzeit jede weitere persönliche Annäherung zwischen den Bürgern dieser Ostseebäder.

Diese Entwicklung bedauert auch Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian (61): „An direkte Begegnungen ist gegenwärtig gar nicht zu denken. Es bleiben eigentlich nur Kontakte per E-Mail. In diesen schwierigen Zeiten müssen solche Partnerschaften hinten an gestellt werden. Die aktuelle Corona-Lage nimmt uns so sehr in Anspruch, dass für andere Dinge leider kaum Raum bleibt.“ Dennoch fand Philipp Reimer, im Rathaus für den Kontakt nach Selenogradsk verantwortlich, etwas Zeit, um sich per Mail bei Vitaly Borisyuk, Mitarbeiter der Selenogradsker Stadtverwaltung, nach der dortigen Corona-Lage zu erkundigen. Dabei erfuhr er Erfreuliches.

Austausch mit Polen, Russland und Frankreich Kröpelin unterhält internationale Partnerschaften zu Wloszakowice in Polen und Arnage in Frankreich. Das Dorf und die Gemeinde Wloszakowice (dt. Luschwitz) liegen in der Wojewodschaft Großpolen. Im Dorf, in dem sich auch die Gemeindeverwaltung befindet, leben etwa 3200, in der Gemeinde rund 9600 Menschen. Die Kommune unterhält seit 2003 eine Partnerschaft zu Kröpelin. Im Dorf befindet sich im 18. Jahrhundert erbautes Jagdschloss. Die Stadt Arnage liegt am Fluss Sarthe. Sie wurde 1853 gegründet und gehört zum Departement Sarthe. In ihr leben rund 5300 Einwohner. Arnage verfügt über eine kleinen Flusshafen, in dem auch Wassersport betrieben wird. Nur sieben Kilometer entfernt befindet sich die berühmte Autorennstrecke von Le Mans. Seit 1990 besteht die Partnerschaft zu Kröpelin. Zwischen Kühlungsborn und dem russischen Ostseebad Selenogradsk (dt. Cranz) im Kaliningrader Oblast gibt es eine Partnerschaft. Diese besteht seit etwa dem Jahre 2008. Das Ostseebad ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Stadtkreises. Diese besteht seit etwa dem Jahre 2008. In Selenogradsk leben etwa 13 000 Menschen. Ein Großteil von ihnen ist im Tourismus beschäftigt.

„Die allgemeine Situation bei uns ist normal. Zuletzt gab es im Januar kleine Einschränkungen. Wer möchte, der kann sich den Impfstoff ‚Sputnik‘ spritzen lassen. Alle Menschen arbeiten wie gewohnt, nur über 65-Jährige gehen nicht zur Arbeit. Unsere Kinder besuchen weiterhin den Kindergarten und die Schule. Es ist erlaubt, sich mit bis zu 20 Personen in der Öffentlichkeit zu treffen. Fitnessstudios dürfen maximal zwölf Personen gleichzeitig betreten“, schilderte Borisyuk die Situation.

Stadien für Publikum geöffnet

Wie Reimer weiter von ihm erfuhr, gibt es einen normalen Trainings- und Spielbetrieb für alle Sportler. Die Stadien sind für das Publikum geöffnet, die Besucherzahlen jedoch begrenzt. Da die Reisen in andere europäische Länder gegenwärtig eingeschränkt ist, wird Selenogradsk derzeit von besonders vielen Touristen und Tagesbesuchern aus dem Bereich Kaliningrad besucht. Dadurch sind die meisten Hotelzimmer zumindest an den Wochenenden sehr gut gebucht.

Vitaly Borisyuk (l.), Christian Mothes, Präsident FSV Kühlungsborn, und Rainer Karl, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Ostseebad Kühlungsborn, bei einem der vergangenen Treffen der Partnerstädte Kühlungsborn und Selenogradsk. Quelle: FSV Kühlungsborn

„Vitaly Borisyuk hat mir erklärt, dass es die Selenogradsker sehr bedauern, dass unsere Partnerschaft derzeit auf Eis liegt. Doch sobald es möglich ist, solle es wieder Begegnungen geben, war sein Wunsch“, sagt Philipp Reimer. Diese Vorstellung teilen auch er und Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Ähnlich wird es auch in Kröpelin gesehen. Denn Bürgermeister Thomas Gutteck (42) und Hauptamtsleiter Ingo Schultz (35), verantwortlich für Städtepartnerschaften, denken gerne zurück an Zeiten, da sich Kröpeliner mit ihren Freunden im polnischen Wlodszakowice und französischen Arnage trafen. „Es gab ja einen regen Austausch auf vielen Ebenen, so auf der der Verwaltungen, der Vereine und der persönlichen Kontakte. Das ist jetzt bedauerlicherweise völlig zum Erliegen gekommen“, stellt Gutteck fest. Das liegen natürlich daran, dass sich jetzt alles um Corona drehe und die Gesundheit bei den Bürgermeistern im Vordergrund stehe: „Da muss alles andere zurücktreten!“

Hotels in Wlodszakowice zu 50 Prozent ausgelastet

Ingo Schultz, Hauptamtsleiter in Kröpelin und zuständig für Städtepartnerschaft, mit der Urkunde über den Partnerschaftsvertrag mit Wloszakowice in Polen. Quelle: Werner Geske

Kontakt zu den Partnern jenseits der Grenzen wird dennoch gehalten, wenn auch nur sehr eingeschränkt: „Wir haben uns Grüße zum neuen Jahr geschickt und erfahren hin und wieder per Mail, wie die aktuelle Lage bei unseren Freunden ist.“ So auch aus Wlodszakowice, wo Robert Kasperczak, Bürgermeister der Gemeinde, wissen ließ: „Wir haben in Polen einen hohen Zuwachs an Corona-Fällen. Die epidemische Lage ist sehr instabil. Das liegt auch daran, weil bei uns die Impfung nur schleppend vorangeht. In unserer Gemeinde ist die Lage etwas besser. Wir versuchen, ein verhältnismäßig normales Leben aufrechtzuhalten. Dazu gehört, dass alle Geschäfte geöffnet sind, die Hotels zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen und auch die Kultureinrichtungen Besucher empfangen.“

Die Gemeindeverwaltung habe sich auf die schwierige Lage eingestellt, erklärt Kasperczak. In die Verwaltung könnten Bürger nur nach Absprache kommen. Beratungen und Konferenzen seien derzeit gestrichen, ebenso Dienstfahrten in andere Kommunen. „Obwohl die Situation kompliziert ist, hoffen wir, dass die Zusammenarbeit mit Kröpelin bald wieder aktiviert wird. Wir halten nämlich den kommunalpolitischen Erfahrungsaustausch, den Kultur- und Sportaustausch oder die Begegnungen von Mensch zu Mensch für unverzichtbar“, unterstreicht Robert Kasperczak und trifft damit den Nerv seiner Kröpeliner Partner.

Von Werner Geske