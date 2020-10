Kühlungsborn

Am Schulzentrum in Kühlungsborn gibt es den ersten Fall von Corona. Wie der Landkreis am Dienstagabend mitteilte, ist eine Lehrerin mit dem Virus infiziert. Nach Angaben von Landkreis-Sprecher Michael Fengler war die Frau positiv getestet worden. Daraufhin sei für die Klassen 5c und 5d sofort eine Quarantäne angeordnet worden. „Wir haben alle betroffenen Eltern angerufen“, sagte Michael Fengler. Über die Schule habe der Landkreis zudem ein Merkblatt sie herausgegeben, wie sie sich in dieser Situation verhalten müssen.

Die Quarantäne der Schüler dauert nun noch bis zum 2. November. Nach Angaben von Kreissprecher Michael Fengler sollen auch weitere Lehrkräfte in Quarantäne gehen. Auf den weiteren Unterrichtsbetrieb hat die Coronainfektion keine Auswirkungen, sagte der Sprecher.

An mehreren Rostocker Schulen gab es bereits Corona-Fälle. „An der Paul-Friedrich-Scheel-Schule wurden zwei zweite Klassen in Quarantäne gesetzt, da ein Kind positiv getestet wurde“, sagte Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Auch an der Don-Bosco-Schule gibt es eine erste Infektion – bei einem Schüler der Oberstufe. Am Innerstädtischen Gymnasium durften die Schüler der siebten Klassen in den Unterricht zurückkehren, heißt es aus dem Rathaus.

Am John-Brinckman-Gymnasium in Güstrow sind 33 Personen positiv auf das Virus getestet worden, 29 Schüler und vier Lehrer.

Von Cora Meyer