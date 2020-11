Bad Doberan

Die Grafikerin Heidrun Klimmey hat Glück und kann auch in diesen Zeiten weiterarbeiten, wenn auch eingeschränkt. Weil es jedoch vielen ihrer Künstlerkolleginnen weniger gut geht, entschloss sie sich, Carola Damrow mit ihren Porzellan- und Steinzeugarbeiten in ihr Bad Doberaner Atelier „Quadrados“ im Küstergang 4 einzuladen.

„Mir ist alles weggebrochen. Normalerweise hätte ich jetzt Markttermine wie in Greifswald und Rostock. Nun habe ich durch Heidrun die Möglichkeit, dennoch auszustellen“, freut sich Carola Damrow. Es sei doch wichtig, sich in so einer Zeit gegenseitig zu unterstützen, macht Heidrun Klimmey klar. „Ich habe hier viel Platz und in der Adventszeit möchten wir die Ladenzeiten erweitern.“

Im gemütlichen Ambiente, das Heidrun Klimmey bewusst wie ein Wohnzimmer gestaltete, können Besucher zurzeit montags, donnerstags und freitags in der Zeit zwischen 11 bis 18 Uhr Schönes erwerben, das sich auch gut als Weihnachtsgeschenk eignet. Montags und donnerstags ist Heidrun Klimmey vor Ort, freitags dann Carola Damrow, so dass Gäste immer eine der Künstlerinnen persönlich sprechen können.

Ein Versuch, um weiterarbeiten zu können

„Wir kennen uns aus dem Rothener Hof bei Sternberg, wo Heidrun mittlerweile auch ein Atelier hat“, sagt Carola Damrow. „Wir sehen das in Bad Doberan als Versuch für die Monate November und Dezember und schauen mal, wie es angenommen wird“, sagt die 55-Jährige.

Eine ganz besondere Butterdose hat derweil ein Paar im Doberaner Atelier entzückt, weil die Butter darin lange haltbar ist – dank einer ausgeklügelten alten Technik. „Wasser wird hineingefüllt und kühlt die Butter“, erklärt die Keramikerin ihnen.

Ihre Porzellan- und Steinzeugarbeiten in Weiß- und Rotnuancen sind klassisch in der Form und vielfältig. Muster in Form von blauen Federn, winzigen Kirschen und Blumen sowie Pusteblumensamen auf Tellern, Tassen, Schalen und anderem geben einigen Arbeiten etwas Leichtes. Rotbrand ist ihre Leidenschaft, jedoch auch sehr eigenwillig, denn nie weiß sie, wie das Ergebnis wird. „Ich sag immer, wenn ich den Ofen öffne, dann ist das wie Heiligabend. Man weiß nie, was man bekommt.“

Rote Glasur ist ihr Favorit

In den 1980er-Jahren kam das Interesse für das Fertigen von Keramiken bei Carola Damrow auf. Sie fand eine Keramikwerkstatt, bei der sie ein klein wenig ausprobieren durfte. Als sie sich entschloss, gemeinsam mit Freunden von Berlin nach Mecklenburg zu ziehen, blieb sie der Keramik weiterhin treu.

Seit 1992 lebte sie in Rothen, bekam zwei Kinder und machte sich selbstständig, nachdem sie sich in den 2000er-Jahren zur Keramikerin bei Ute Dreist in Techentin umschulen ließ. In ihrer eigenen Werkstatt in Bolz arbeitet sie allein. Eine Glasurfarbe hat es ihr besonders angetan: „Die rote Glasur ist sehr anspruchsvoll. Das Rot entsteht sozusagen durch Sauerstoffmangel beim Brennen in meinem Gasofen. Der Reduktionsbrand ist ein instabiler Prozess, weswegen das Ergebnis nie genau vorauszusehen ist“, erklärt Carola Damrow.

Verkauft werden nur Unikate

Die Werke der beiden Künstlerinnen ergänzen sich gut. Auch Heidrun Klimmeys Arbeiten sind reduziert. „Ich möchte mit so wenig wie möglich eine Aussage treffen“, sagt die 55-jährige Doberanerin. Sie sammelt Abfallprodukte, alles was Gebrauchsspuren aufweist – wie altes Papier – verarbeitet es weiter und schöpft Neues aus Altem.

Verkauft werden grundsätzlich nur Unikate. „Wenn die Bank vor dem Atelier steht, können Kunden auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten reinschauen“, so Heidrun Klimmey. „Ich bin grundoptimistisch und hoffe, dass ich im Januar wieder Kurse anbieten kann. Mein Programm habe ich schon geplant.“

Von Sabine Hügelland