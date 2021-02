Kröpelin

Da die Stadtbibliothek Kröpelin wegen der Pandemie zur Zeit geschlossen sein muss, wird hier jetzt ein sicherer Abholservice für die Nutzer geboten. Wie die Leiterin des Hauses, Elke Peters dazu mitteilt, können die Kunden der Stadtbibliothek über den Online Katalog der Einrichtung recherchieren und dann per Telefon unter der Nummer 038292 682) oder per Mail an stadtbibliothek-kroepelin@t-online.de bestellen.

„Wir stellen die Medien zusammen und Sie können sie zu einem vorher verabredeten Zeitpunkt – kontaktlos – bei uns am Wintergarten abholen“, erläutert Elke Peters das Prozedere. Alle Medien, die während der Schließungszeit ablaufen, würden automatisch verlängert.

Sollten Medien zurückgeben werden, bittet die Bibliotheksleiterin darum, dass mit ihr dafür ein Termin vereinbart werde und ergänzt: „Sollte Ihr Nutzerausweis in der Schließzeit ablaufen, verlängern wir ihn auf Anfrage. Für Onleihe-Nutzer ist zu beachten, dass nach der Freischaltung das Einloggen bei der Onleihe erst am nächsten Werktag wieder möglich ist. Das Jahresentgelt zahlen Sie bequem nach der Wiedereröffnung oder vor Ort, wenn Sie ohnehin Medien abholen möchten.“ Zudem werden die Nutzer ausdrücklich gebeten, im Abholservice eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung zu tragen – also OP oder FFP2-Masken.

Von Thomas Hoppe