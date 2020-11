Bad Doberan

Die Türen bleiben zu: Dass Bundesregierung und Ministerpräsidenten der Länder den Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert haben, trifft Unternehmer in der Region hart. Das gilt nicht nur für Hoteliers und Gastronomen. Betroffen sind auch Kosmetikstudios wie das von Gloria Werner. „Ich bin fassungslos“, sagt sie. „Es ist ungerecht, dass Friseure öffnen dürften und wir nicht, obwohl wir sämtliche Hygienemaßnahmen einhalten.“

Die Inhaberin des Kosmetikinstituts „Zeitlos schön“ am Kamp hatte gehofft, dass sie wieder öffnen darf, weil ja gerade in Mecklenburg-Vorpommern die Infektionszahlen nicht so hoch seien. Für sie bedeutet die Verlängerung des Lockdown auch, dass sie auf einem Teil ihrer Produkte sitzen bleiben wird. „Ich musste schon im Sommer Weihnachtsware bestellen“, sagt Gloria Werner. „Einige Anbieter haben dann Specials. Da können wir nichts zurückschicken.“

Kosmetika über Facebook und WhatsApp

Sie versuche nun, den Kunden die Kosmetika über Facebook und WhatsApp anzubieten. Mit schneller finanzieller Hilfe vom Staat rechnet die Geschäftsfrau nicht. „Die Novemberhilfen konnte man ja am Mittwoch erst beantragen“, sagt sie. „Aber das machen ja Tausende. Es wird sicher lange dauern, bis die Förderung da ist.“

In der kurzen Zeit, in der die Studios öffnen durften, sei es vielen nicht möglich gewesen, einen finanziellen Puffer aufzubauen, von dem sie bis dahin zehren könnten. „Und es muss ja trotzdem alles bezahlt werden. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist das schade.“

Auch Kunden leiden unter dem Lockdown

Gloria Werner blickt mit Ungewissheit in die Zukunft: „Ich habe natürlich auch Angst, dass meine Kunden nicht alle wiederkommen“, sagt sie. Und das seien nicht nur Menschen, die sich verwöhnen lassen wollten, einige hätten auch schlimme Hautprobleme. „Die leiden jetzt sehr, auch psychisch.“

Die Verlängerung hat Matthias Probst, Geschäftsführer der Vital Aktiv-Fitnessstudios in Bad Doberan und Kühlungsborn nicht überrascht. „Es hat sich schon in der letzten Woche angedeutet.“ Enttäuscht ist er trotzdem. In Anbetracht der steigenden Infektionszahlen sei die Entscheidung absolut verständlich. Bezogen auf die regionalen Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern und im Landkreis wäre eine Lockerung unter Hygieneauflagen nach Ansicht des Fitnessstudio-Betreibers aber möglich.

„Ich würde mir wünschen, dass da bewusst hingeschaut wird. Ein Sonderweg wäre gut.“ Hinzu komme, dass viele Kunden aus gesundheitlichen Gründen in seine Studios kämen, beispielsweise wegen Rückenschmerzen. Weil sie nicht trainieren dürften, träten die Beschwerden nun wieder verstärkt auf.

Finanzhilfen reichen nicht aus

Auch Matthias Probst hat Finanzhilfen beantragt. „Aber die decken ja noch lange nicht die Kosten, die entstehen – selbst wenn sie über Kurzarbeitergeld abgemildert werden.“ Er kritisiert außerdem die Informationspolitik durch die Bundesregierung. Den Kunden würde suggeriert, es sei nicht sicher, in Fitnessstudios zu trainieren. Deshalb könnte es in der kommenden Zeit zu erhöhten Kündigungen kommen. „Es gibt wirtschaftliche Auswirkungen, die treten auch später noch auf.“

Karsten Luther, Betreiber der „Fit+“-Fitnessstudios in Bad Doberan und Kröpelin, glaubt, dass der Lockdown mehr kaputt macht, als er bringt. Und zudem würden für die Finanzhilfen ja auch Steuergelder verwendet. „Und das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen.“ Für ihn ist die Entscheidung für die Verlängerung völlig unverständlich: „Man ergreift Maßnahmen, die nichts bringen und hält daran fest.“

Karsten Luther betreibt außerdem seit August die Schwarzlicht-Minigolf-Anlage in Bastorf. „Sie wurde sehr gut angenommen“, sagt er. „Wir waren schon am überlegen, was wir noch machen.“ Jetzt sei der Umsatz komplett eingebrochen. „Es gab auch schon einige Buchungen für Weihnachtsfeiern, teilweise mit bis zu 50 Personen, die jetzt komplett wegfallen.“

Nach Ansicht von Karsten Luther ist die Schließung übertrieben. „Dort könnte man mit Terminen und Abstandsbeschränkungen arbeiten“, sagt er. dasselbe gelte für die Fitnessstudios. „Ich habe gerade ein Konzept eingereicht, das besagt, dass das Studio offiziell geschlossen bleibt, die Leute es aber zeitweise einzeln, zu zweit oder als Familie mieten können.“ Er hofft, dass dieses Konzept bewilligt wird. „Ich habe keine große Hoffnung, dass Freizeiteinrichtungen demnächst wieder öffnen dürfen.“

„Maßnahmen müssten strenger sein“

Das glaubt auch Peer Kretzschmar, Betreiber des Ostseekinos in Kühlungsborn nicht. Allerdings gehen ihm die beschlossenen Maßnahmen nicht weit genug. „Ich bin nicht zufrieden“, sagt er. Das hätte man strenger handhaben müssen. So bekommt man eine Pandemie nicht in den Griff.“ Sein Kino würde er natürlich gerne aufmachen, sagt er, „aber ich denke lieber an die Gesellschaft.“

Hinzu komme, dass es derzeit weltweit ohnehin keine Filme gebe, viele Verleiher geschlossen hätten. „Selbst wenn wir öffnen dürften, hätte uns das nicht so viel gebracht.“ Er nutze die Zeit, um Dinge zu erledigen, die liegen geblieben sind und verfolgt mit Sorge die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Peer Kretzschmar freut sich darüber, dass es finanzielle Unterstützung für Unternehmen gibt. „Der Staat lässt uns nicht im Regen stehen“, sagt er. „Das ist klasse.“

Von Cora Meyer