Ab Montag beginnt der Lockdown, aber schon am Wochenende werden die ersten Veranstaltungen abgesagt. So wird das Pasternack Swing Trio am Freitag, dem 30. Oktober, nicht wie geplant im Kornhaus in Bad Doberan auftreten. Nach Angaben von Geschäftsführer Ronald Richardt soll das Konzert am 16. Januar 2021 nachgeholt werden. Alle weitere Veranstaltungen im November im Kornhaus sind ebenfalls abgesagt.

Keine Anmeldung für Seniorenveranstaltungen

Das gilt auch für alle für den November geplanten Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren im Ratssaal des Rathauses in Bad Doberan. Das Seniorenfrühstück am 9. November, die Plattsnackerrunde am 17. November und das Bingo-Spiel am 26. November fallen aus. Deshalb findet auch der Termin für die Anmeldungen am 30. Oktober nicht statt.

Aktivitäten für Martinstag gestrichen

In der Kirchengemeinde in Neubukow und Umgebung fallen alle Aktivitäten zum Martinstag aus. Das teilte Pastor Johannes Pörksen mit. Der für den 5. November geplante Plattdeutsche Abend solle aber auf jeden Fall im Frühjahr nachgeholt werden.

Suppenküche kocht weiter

Auch in der Münstergemeinde in Bad Doberan fallen im November alle Veranstaltungen aus. Gottesdienste finden allerdings trotzdem statt und auch das Münster ist weiter geöffnet.

Ab Montag ist der Treffpunkt Suppenküche geschlossen. Die freiwilligen Helfer kochen allerdings trotzdem weiter: Zwischen 11 und 14 Uhr kann das Essen abgeholt werden.

