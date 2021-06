Corona-Lockerungen: Musikunterricht im Landkreis Rostock wieder live

Bad Doberan

Den Mundschutz auf, ins Buch eintragen, Hände-Hygiene und erst dann in den Unterricht. Am Dienstag war der erste Tag nach einem halben Jahr Pause: Geigen, Klavier, Trompete, Bass, Harfe und andere Musikinstrumente erklingen mal mehr, mal weniger harmonisch in der Kreismusikschule des Landkreises Rostock in Bad Doberan. „Die Kreismusikschule ist jetzt wieder für alle Altersstufen, Angebote und Instrumente geöffnet“, freut sich Schulleiterin Ulrike Bennöhr.

Digital lernen war etwas schwieriger

„Der digitale-Unterricht war schon etwas schwieriger“, sagte Jarno Buchhäusl. Der 16-Jährige nimmt seit zehn Jahren Geigenunterricht. „Weil man sich nicht so richtig sehen konnte, war es schwieriger zu erkennen, wie man etwas korrigieren soll“, so der Bad Doberaner. „Ich bin wirklich froh, wieder in die Musikschule gehen zu können und alle persönlich zu treffen.“ Jarno Buchhäusl übte täglich ein bis zwei Stunden, denn er wollte trotz aller Widrigkeiten Fortschritte machen.

„In den ersten Unterrichtsstunden heute verhielten sich viele etwas zurückhaltender, als ich sie in Erinnerung habe“, so Musiklehrerin Corinna Fritsch. „Jetzt stehen sie nicht mehr allein im Raum zuhause. Andere schauen zu.“ In der kommenden Woche, da ist sie sich sicher, wird sich das wieder verändert haben. „So ein halbes Jahr Pause hat besonders Einfluss auf die Jüngeren. Da läuft die Lebensuhr noch anders“, sagte sie. „Aber alle, auch ich, haben Freude daran, endlich wieder in der Schule zu arbeiten.“

Online-Unterricht hatte seine Tücken

Der Online-Unterricht hatte oftmals so seine technischen Tücken, machte sie klar. „Leider ist die Verbindung auch in Bad Doberan und anderen Städten sowie Orten nicht immer so gut, dass die Leitung bestehen bleibt. Und wenn sie drei-, viermal unterbrochen werden, weil der Computer abstürzt, dann wird das belastend für alle.“ Manchmal befanden sich auch Ton und Bild nicht synchron. „Und wenn der Klang eines Instrumentes nicht perfekt übertragen wird, wie soll man da als Lehrer erkennen, ob der Schüler sauber spielte? Vor allem war das traurig, weil sich alle so sehr bemühten und guten Willen zeigten.“

Auch in der Schule gäbe es noch kein gutes Netz, bedauerte auch die Standortleiterin Ulrike Kunzmann. „Dass die Schüler so gut mit uns durch diese schwierige Zeit gegangen sind, macht uns stolz.“

Schüler nahmen online am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil

Einige Kinder und Jugendliche ließen es sich nicht nehmen, dennoch am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilzunehmen. „Das lief ebenfalls online ab“, erklärte die stellvertretende Schulleiterin Maria-Juliane Paschen. „Ab Altersgruppe III konnten Musikschüler an einem Wertungsprogramm am Landeswettbewerb teilnehmen.“ Sie mussten ihr Spielen aufzeichnen und der Landesjury einreichen, die dann Preisträger für den digitalen Bundeswettbewerb zu Pfingsten kürten.

Fünf sind zum Bundeswettbewerb weitergekommen. Die aus Doberan stammenden Schüler Josia Schönke und Jannik Brockmann am Klavier und Violoncello erlangten einen dritten Preis. Auch andere Kreismusikschüler holten eine hohe Punktzahl.

Die Kreismusikschule umfasst vier Standorte, zu denen Güstrow mit der Geschäftsstelle, Teterow, Bützow und Bad Doberan gehören. Dazu noch etliche Kooperationsstätten in Kitas und Schulen. Um die 900 Musikschüler lernen das Einmaleins an den jeweiligen Instrumenten in Doberan. „Beim Tag der offenen Tür am 29. Juli kann sich jeder Interessierte über das umfangreiche Angebot der Musikschule vor Ort informieren“, lässt Ulrike Bennöhr wissen. „Im nächsten Schuljahr sind neue Schüler herzlich willkommen.“

Von Sabine Hügelland