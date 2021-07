Güstrow

Der Landkreis Rostock normalisiert ab Montag, 5. Juli, an seinen Dienstbetrieb. Am Dienstag und Donnerstag werden wieder offene Sprechtage in den Fachämtern angeboten. Darüber informiert Landkreissprecher Michael Fengler.

Die Kreisverwaltung empfehle jedoch dringend, weiterhin Termine per Telefon, E-Mail oder Onlinebuchung in den Fachämtern zu vereinbaren. „Die durch die Pandemie erzwungene Terminpflicht hat gezeigt,dass die Bearbeitung der Anliegen deutlich zügiger erfolgt. Zu den Terminen werden zumeist vollständigere Unterlagen und konkretere Anliegen mitgebracht, weil schon bei der Terminvereinbarung eine Vorberatung oder Vorinformation erfolgen kann“, so Fengler. Das möchte der Landkreis Rostock als positive Folge in den normalisierten Dienstbetrieb mitnehmen und fortführen.

Die Zulassungsstelle ist wieder am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet. Die Kapazität sei jedoch noch stark eingeschränkt. Termine könnten online vereinbart werden. Die Fahrerlaubnisbehörde öffnet ab dem 2. September wieder für offene Sprechtage. Termine können telefonisch vereinbart werden. Die Normalisierung des Dienstbetriebes führt auch dazu, das sein Teil der rund 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Homeoffice tätig waren, in die Kreisverwaltung zurückkehre. Das Bürgertelefon, das während der Coronapandemie eingerichtet worden war, wird ausgesetzt.

In den Kreishäusern gelte weiterhin Maskenpflicht auf den Fluren, die AHA-Regeln seien einzuhalten.

Von OZ