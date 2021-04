Corona-Nachverfolgung im Landkreis Rostock: „Angaben werden verweigert“

Güstrow

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Rostock bleibt angespannt. Der Anstieg der Infektionszahlen führt zu einer starken Belastung der Mitarbeiter im Gesundheitsamt. Wie der Landkreis Rostock informiert, kommt es zu Verzögerung bei der Kontaktaufnahme mit Betroffenen. „Immer wieder werden nur Teilangaben gemacht, Angaben verweigert oder zumindest widersprüchliche Angaben gemacht. So ein Verhalten erschwert die Unterbrechung von Infektionsketten“, teilt Landkreissprecher Michael Fengler mit.

Entlastung soll jetzt der Einsatz von 20 weiteren Mitarbeitern, sogenannten Gesundheitsüberwachern, bringen, die ab Montag in die Arbeit des Gesundheitsamtes integriert werden.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Freitag 54 Neuinfektionen für den Landkreis Rostock gemeldet, acht mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 127,4. Mit den neuen Schnelltest-Möglichkeiten im Landkreis können die erhöhten Zahlen nicht erklärt werden. „Bei den Schnelltests in den vom Landkreis Rostock beauftragten Testzentren werden pro Tag zwischen 1500 und 2000 Schnelltests durchgeführt. Die Quote der dabei festgestellten Positivbefunde schwankt von Standort zu Standort zwischen 0,1 und 1 Prozent“, informiert Michael Fengler.

Mehrere Covid-19-Erkrankungen waren in Zusammenhang mit der illegalen Party in Hohenfelde aufgetreten. Die Folgen der Feier konnten zunächst eingedämmt werden. „Bislang sind unter den bekannt gewordenen Teilnehmern keine weiteren Fälle aufgetreten. Auch die Zahl der Folgeinfektionen ist nicht weiter gestiegen“, so Fengler. An diesem Freitag endete auch die Testpflicht der Schüler der Klassenstufen 9, 10, 11 und 12 an drei Doberaner Schulen.

Auch die Inkubationszeit für die Partyteilnehmer sei vorüber. „Das ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Entwarnung für alle Betroffenen. Die Quarantänen sind einzuhalten, um die Gefahr endgültig zu bannen.“

Auswirkungen auf Modellprojekte

Die angespannte Lage im Landkreis hat auch Auswirkungen auf die Modellprojekte, die einige Initiatoren starten wollten: „Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock werde keine Modellprojekte befürworten“, so Fengler. Sechs Vorschläge seien eingereicht worden, darunter von der Stadt Bad Doberan, einer Jagdschule, einem Hotel und einem Sportverband. Hier müsse zudem noch an den Konzepten gearbeitet werden.

Von Anja Levien