Bad Doberan

Wer einen Corona-Schnelltest braucht, hat in Bad Doberan ab Freitag, 26. November, eine größere Auswahl an Testmöglichkeiten. Das Gesundheitszentrum Schütt & Gerlach richtet in der Mollistraße 10 gemeinsam mit dem Institut Bioserv ein Testzentrum ein.

„Wir haben das Gefühl, dass in Bad Doberan die Testkapazitäten nicht ausreichend sind, die derzeit angeboten werden“, sagt Martin Schütt. Zudem wollen die Spezialisten für Physiotherapie, Lauftraining, Gesundheitstraining und Ernährung für ihre Patienten und Mitglieder Testmöglichkeiten anbieten. „Die sind froh, wenn sie sich vor dem Sport vor Ort testen lassen können“, so Schütt. Zwar müssten Patienten laut der Verordnung keinen Schnelltest machen, auf freiwilliger Basis würden diese aber darum gebeten werden.

„Wir müssen mit dem Virus leben, es geht nicht anders. Dafür brauchen wir eine Strategie“, sagt Martin Schütt. Er könne die neuen Regeln mit 2Gplus nachvollziehen. Ein Lockdown wäre aus seiner Sicht nicht die Lösung. „Damit schieben wir das Problem nur vor uns her.“

Das Testzentrum wird immer montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet haben, am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr. „Wir wollen auch gerne arbeitgeberfreundliche Zeiten anbieten und bis 20 Uhr öffnen. Dafür müssen wir gucken, ob wir noch Personal dafür einstellen.“

Ein Termin für den Test ist nicht notwendig. Wer kann, sollte sich aber vorher auf www.testzentrum-doberan.de registrieren, um so die Anmeldung beim Testen und damit die Wartezeit für andere zu reduzieren. Das Ergebnis kommt dann per Mail. Der Eingang zum Testzentrum ist in der Mollistraße neben der Tourist-Information.

Von Anja Levien