Corona-Pandemie: 50 Neuinfektionen am Dienstag im Landkreis Rostock

Güstrow

Im Landkreis Rostock ist der zweithöchste Wert an Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Pandemie gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilt, haben sich 50 Menschen mehr als im Vergleich zum Vortrag mit dem Coronavirus infiziert. Damit haben sich seit März 1080 Menschen im Landkreis mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg sprunghaft auf 48,2. Die Infektionen wurden laut Landkreissprecher Michael Fengler in mehreren Pflegeeinrichtungen festgestellt.

So haben sich in einem Pflegeheim in Güstrow drei Beschäftigte und ein Bewohner infiziert, in einer Einrichtung in Laage sind es neun Bewohner und vier Beschäftigte. In Lohmen waren Coronatests von neun Bewohnern und 18 Beschäftigten positiv, in einem Bützower Pflegezentrum sind zwei Mitarbeiter und vier Bewohner betroffen.

„Für alle Einrichtungen gilt ein Besuchs- und Betretungsverbot“, informiert Michael Fengler. Zum Teil müssten sich die Häuser intern neu organisieren, um die Quarantäne einzuhalten. Die Kontaktpersonen seien ermittelt. Für die Infizierten und ihre Kontaktpersonen gilt die Allgemeinverfügung des Landkreises Rostock vom 23. Dezember.

Der Rekordwert an Neuinfektionen im Landkreis Rostock liegt bei 67 an einem Tag. Dieser wurde am 22. Dezember gemeldet.

Für das gesamte Bundesland meldete das Lagus am Dienstag 491 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 96,4. Elf weitere Menschen starben mit dem Virus.

Von Anja Levien