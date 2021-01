Corona-Pandemie: Das gilt für Infizierte und Kontaktpersonen im Landkreis Rostock

Güstrow

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, müssen Infektionsketten verfolgt werden. Der Landkreis Rostock hat mit einer Allgemeinverfügung die Bürger verpflichtet, Kontakte aufzuschreiben und mitzuteilen.

Regeln für Infizierte

Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind unter Quarantäne gestellt. Wer keine Symptome entwickeln, kann die Quarantäne frühestens mit Ablauf des 10. Tages nach dem ersten Positivtest beenden. Wenn sich Symptome entwickeln, endet die Quarantäne frühestens 48 Stunden nach Symptomfreiheit. In beiden Fällen legt das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock das Quarantäneende fest.

Anzeige

Lesen Sie auch: Live-Blog zur Corona-Lage in MV

Infizierte Bürger sind verpflichtet, das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock zu unterstützen. Sie müssen eine Kontaktliste erstellen und an das Gesundheitsamt senden.

Dabei sind Personen aufzuschreiben, mit der der Infizierte in den letzten 48 Stunden ohne Mund-Nase-Bedeckung, länger als 15 Minuten und mit weniger Abstand als 1,5 Meter Kontakt hatte. Personen, die in den letzten 48 Stunden mit dem Infizierten mindestens eine halbe Stunde in einem geschlossenen Raum war.

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, soll dieses den Kontakten auf seiner Liste selbst mitteilen. Diese müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Regeln für Kontaktpersonen

Wer Kontakt zu einem Infizierten hatte, also mit diesem in den letzten 48 Stunden ohne Mund-Nasen-Bedeckung länger als 15 Minuten mit weniger als 1,5 Meter Abstand in Kontakt war oder mindestens eine halbe Stunde in einem geschlossenen Raum verbracht hat, steht unter Quarantäne. Diese endet mit Ablauf des 14. Tages nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Person, wenn sich keine Symptome entwickelt haben.

Wer Symptome entwickelt, informiert umgehend seinen Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Es wird ein Abstrich veranlasst.

Mehr Informationen auf www.landkreis-rostock.de/corona

Von Anja Levien