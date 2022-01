Corona-Pandemie: Im Landkreis Rostock gibt es jetzt diese Lockerungen

Güstrow

Im Landkreis Rostock treten ab sofort die ersten Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Die Kreisverwaltung hebt die Maßnahmen, die in der Corona-Warnstufe Rot plus galten, auf. Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes liege im Landkreis keine Bedrohung der Überlastung des Gesundheitssystems mehr vor, teilt der Landkreis am Donnerstag mit.

Nach der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern seien demnach zum Beispiel Schutzmaßnahmen für Outdoor-Freizeitangebote, der Betrieb von Reisebussen, Spielhallen und Spielbanken sowie für sexuelle Dienstleistungen aufgehoben, informiert der Landkreis weiter.

Anpassungen der Regelungen für Infizierte und Kontaktpersonen

Aufgrund der angepassten Leitlinien des Robert-Koch-Instituts hat der Landkreis Rostock zudem die Allgemeinverfügungen für Kontaktpersonen und Infizierte rückwirkend angepasst. Die Quarantäne von Personen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ende automatisch mit Ablauf des zehnten Tages. Nach Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses oder eines negativen Schnelltestergebnisses, dessen Abstrich frühestens nach dem siebten Tag nach Erstnachweis von einem Hausarzt oder Testzentrum vorgenommen wurde, bestehe bei 48-stündiger Symptomfreiheit die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. „Die Anpassungen gelten rückwirkend auch für alle Personen, die im Zeitraum vom 8. bis zum 12. Januar positiv auf das Coronavirus getestet wurden.“

Für Kontaktpersonen wurden in der Allgemeinverfügung vom 15. Januar weitere Ausnahmen zur Absonderung erlassen. So sind laut dieser unter anderem geboosterte Personen von der Quarantäne befreit. Die Verfügung ist im Internet unter www.landkreis-rostock.de/corona zu finden.

Am Donnerstag, 20. Januar, ist der Landkreis Rostock den zweiten Tag in Folge in der Corona-Warnstufe gelb eingeordnet worden, am Dienstag war er den ersten Tag seit dem 26. November in die Warnstufe orange gewechselt. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, die die Zahl der Menschen je 100 000 Einwohner und Woche angibt, die mit Covid-19 neu in eine Klinik kamen, liegt am Donnerstag bei 2,8. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt bei 14,3 Prozent.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner anzeigt, steigt weiter an und liegt am Donnerstag bei 587,4. 232 Neuinfektionen sind dem Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet worden.

Bleibt der Landkreis fünf Tage in Folge in der Warnstufe gelb oder orange, gelten ab dem übernächsten Tag Lockerungen. Das wäre dann ab Montag, 24. Januar, der Fall.

Unter anderem könnten dann Museen- und Freizeiteinrichtungen wieder öffnen. Hier gilt allerdings die 2G-plus-Regel. Wer die dritte Impfung erhalten hat und somit geboostert ist, benötigt keinen Test. Auch Sport- und andere Außenveranstaltungen können wieder stattfinden – auch unter 2G plus. Die Kapazität darf aber nur maximal bis zur Hälfte ausgelastet werden. Zudem dürfen in Innenräumen nicht mehr wie 200 und draußen nicht mehr als 1000 Personen anwesend sein.

Von Anja Levien