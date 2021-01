Güstrow

Im Landkreis Rostock ist am Montag die zweite Lieferung des Impfstoffes des Unternehmens Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus angekommen. Wie Landkreissprecher Michael Fengler mitteilt, sind die vier mobilen Impfteams wieder im Einsatz.

Am Montag seien „nochmals 975 Dosen geliefert worden. Wir impfen damit weiter in den vollstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen bis in die nächste Woche. Wir können das in der aktuellen Lage weitgehend nach Plan abarbeiten und bereiten bereits die zweite Impfkampagne vor, die nach 21 Tagen notwendig ist. Wir gehen davon aus, dass wir dann Anfang Februar die vollstationären Einrichtungen abgearbeitet haben“, so Michael Fengler.

Bisher kein Verwurf von Impfstoff

Am 27. Dezember waren erstmals 975 Dosen mit dem Impfstoff zum Flughafen Rostock-Laage geliefert worden. Hier befindet sich das Impfzentrum des Landkreises Rostock, welches noch nicht geöffnet hat. Diese 975 Dosen seien alle verimpft worden. Es habe laut Fengler keinen sogenannt Verwurf gegeben. „Verwurf bedeutet, dass eine Impfampulle nicht aufgebraucht und der Rest entsorgt wird.“

90 Impfdosen seien an zwei Kliniken abgegeben worden, „weil wir in einer Einrichtungen wegen Corona nicht impfen konnten und anderenorts nicht die nötigen Unterlagen vorlagen. Diese Einrichtungen und Personen werden jedoch erneut besucht, um eine Impfung durchführen zu können.“

Bisher seien bei den Impfungen keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten. „Die vier Impfteams haben normale Nebenwirkungen wie bei einer Grippeimpfung beobachtet: Leichte Rötungen an der Einstichstelle oder Muskelkater im Arm“, informiert Michael Fengler.

Von Anja Levien