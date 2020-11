Kühlungsborn

Sandra Siegmund ist dankbar, dass für sie eine Mutter-Kind-Kur in Kühlungsborn möglich geworden ist. Familie, Beruf, Gesundheit – allem gerecht werden zu wollen, dabei ist die 43-Jährige an ihre Grenze gestoßen. In der Stella Maris Kurklinik der Caritas im Ostseebad fühlen sich die Erzieherin und ihre beiden Zwillinge Leo und Louis (4) aufgenommen. Doch nicht alle Mütter entscheiden in diesem Jahr, ihre Kur anzutreten. Die Gründe sind vielfältig und bringen Kliniken dabei auch in finanzielle Nöte.

Die Mutter-Kind-Kuren haben sich durch die Corona-Pandemie verändert. Maskenpflicht, Abstand halten, Kontaktbeschränkung – das gilt auch während der Kur. Die Therapiekonzepte wurden angepasst, die Gruppen für Gesprächskreise oder Wirbelsäulengymnastik verkleinert, beim Essen hat jede Mutter mit ihren Kindern einen eigenen Tisch. „Es ist bei den Müttern angekommen, dass es Einschränkungen gibt, aber sie sind glücklich, dass sie hier sind“, sagt Klinikleiterin Elisabeth Grochtmann.

Grund für Absage: Angst vor Arbeitsplatzverlust

23 Familien statt 30 nehmen derzeit im Schnitt an einer dreiwöchigen Kur teil. Eine hundertprozentige Auslastung geht laut Grochtmann wegen der Corona-Hygieneregeln nicht mehr. Derzeit liege die Klinik bei 80 Prozent, denn immer wieder gibt es auch Stornierungen. „Die Mütter sagen ab, weil sie oder das Kind in Quarantäne sind, weil sie die Kinder nicht aus dem Präsenzunterricht nehmen wollen oder weil sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren“, schildert Grochtmann.

Elisabeth Grochtmann, Leiterin Kurklinik Stella Maris in Kühlungsborn: Wenn wir wieder zumachen müssen, dann wird es sehr, sehr eng. Die Klinik ist in ihrer Existenz bedroht.“ Quelle: Anja Levien

Die Absagen spürt die Kurklinik finanziell. Bis zum 30. September habe es einen Rettungsschirm vom Bund gegeben, der bei Ausfall 60 Prozent der Kosten übernommen habe. Nach Protesten von Kliniken sei im neuen Gesetz zur Gesundheitsversorgung und Pflege eine 50-prozentige Erstattung vom 18. November bis 31. Januar 2021 festgelegt worden, erläutert Grochtmann. Für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 18. November gibt es keine Hilfen. Die Stella Maris Klinik sei in ihrer Existenz bedroht. „Wenn wir wieder zumachen müssen, dann wird es sehr, sehr eng.“

„Es ist wichtig, Zeit für sich und die Kinder zu haben.“

„Ich habe nicht gezögert, die Kur anzutreten, weil ich Vertrauen habe, dass die Hygienekonzepte gut umgesetzt werden. Das wurde auch direkt bestätigt, als wir hier anreisten“, sagt Sandra Siegmund. Zwar merke man, dass einiges wegen Corona nicht stattfinden kann, „aber das Haus macht alles möglich, was geht.“ Sandra Siegmund selbst müsse nicht Unmengen an Angeboten haben. „Die Priorität liegt hier auf einem selbst, die Gesprächskreise sind toll“, erzählt die zweifache Mutter aus Willebadessen. „Es ist wichtig, Zeit für sich und die Kinder zu haben.“

Die Frauen, die in die Kurklinik kommen, sind „total erschöpft“, sagt Grochtmann. Sie haben zum Teil Drei- bis Vierfachbelastungen zu stemmen, zusätzlich Rückenschmerzen oder Haut- und Atemwegsinfektionen. „Die Frauen müssen hier lernen, an sich selber zu denken.“ Die Corona-Pandemie sei bei vielen als Belastung hinzugekommen, wenn beispielsweise mit den Kindern zu Hause der Unterrichtsstoff durchgegangen werden muss. „Ich habe so erschöpfte Frauen noch nicht gesehen“, so die Klinikleiterin.

„Corona macht was mit uns allen“, sagt Ilka Granzow, Leiterin der Awo-Sano-Kurkliniken in Kühlungsborn und Rerik, in Bezug auf die familiäre und berufliche Belastung durch die Pandemie. Die Mütter seien dankbar, dass sie hier sein können. „Das stellen wir immer wieder fest. Sie brauchen die Kur, haben vielleicht auch lange darauf gewartet.“ Auch bei den Awo-Sano-Kliniken gibt es Stornierungen, weil Corona-Tests positiv sind, weil es Ängste vor Jobverlust gibt oder weil Mütter unter den Rahmenbedingungen keine Kur antreten möchten und sie aufschieben, erläutert Granzow. Zehn Prozent der Belegung gingen durch Stornierungen verloren.

Der Rettungsschirm helfe, die finanziellen Verluste aufzufangen, doch bei erneuerter Schließung würde es auch für die Kliniken in Kühlungsborn und Rerik eng werden, so Granzow. In Kühlungsborn gibt es 48 Appartements für 47 Mütter und 75 Kinder, in Rerik können 78 Mütter/ Väter mit ihren Kindern behandelt werden.

Ilka Granzow, Leiterin der Mutter-Kind-Klinik „Strandpark“ in Kühlungsborn und der Mutter/Vater-Kind-Klinik in Rerik: „Wir legen einen großen Schwerpunkt auf das Risikomanagement.“ Quelle: Anja Levien

In beiden Einrichtungen wurden die Hygienekonzepte auf Corona angepasst, die Gruppen verkleinert. „Die Kur kann ganz normal stattfinden. Wir haben Elterngruppen gegründet, um die Kontakte während des Betriebes zu minimieren. Und wir legen einen großen Schwerpunkt auf das Risikomanagement“, erläutert Granzow. Fünf Tage vor Anreise werden die Mütter und Väter auf Corona getestet. War der negativ, wird am Anreisetage noch ein Schnelltest durchgeführt.

Von Anja Levien