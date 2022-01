Rostock

Rostocks Polizeichef Achim Segebarth wirkt nicht überrascht. Nicht von den Flaschenwürfen auf Polizisten, von Böllern auf Sicherheitskräfte. Dass die Lage bei den Corona-Demos in der Hansestadt angespannt ist, war schon vor einer Woche zu spüren. Nun eskalierte sie – nachdem die Polizei Verstöße gegen die Auflagen konsequent ahndete. „Es ist uns gelungen, konsequent einen Aufzug zu verhindern, der sich nicht an die Regeln hält“, so Segebarth am späten Abend.

Nein, es gehe nicht darum Demonstrationen gegen die Einschränkungen oder auch die Impfpflicht zu verhindern: „Aber Gewalt hat keinen Platz bei Demonstrationen. Und die Regeln müssen eingehalten werden.“ Die hatte die Hansestadt schon vor Wochen festgelegt: Kein Alkohol, Maskenpflicht, Abstand. Wieder mal hielten sich viele Teilnehmer nicht dran.

Warum die Polizei dieses Mal einschritt, den Aufmarsch gar nicht erst starten ließ: „Aufgrund der Anzahl der eingesetzten Kräfte war es uns möglich, die Auflagen auch umzusetzen“, so Segebarth.

Im Klartext: Vergangenen Montag war die Polizei mit nicht mal 600 Beamten im Einsatz, dieses Mal mit rund 1000. Darunter die speziell ausgebildeten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten der Landespolizeien MV und Schleswig-Holstein. Sie zogen insgesamt elf Menschen aus dem Aufzug. Gegen die Personen wird nun wegen Straftaten ermittelt.

Madsen verurteilt Gewalt

Hunderte weitere werden in den kommenden Wochen Post aus dem Rathaus bekommen – mit einem Bußgeld, weil sie gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben. Bis weit nach 22 Uhr hielt die Polizei Demo-Teilnehmer fest, nahm die Personalien auf. Bei knapp 3 Grad über Null. Das Bußgeld – es wird dann im Namen des Rostocker Oberbürgermeisters ausgestellt sein.

Und auch Claus Ruhe Madsen hat kein Verständnis mehr für das Verhalten bei den Demos. Noch vor Weihnachten hatte er in Interviews gesagt, die Gesellschaft müsse auf die Kritiker zugehen. Davon ist nun keine Rede mehr: „Gewalt hat in dieser Stadt keinen Platz“, verurteilt er das, was diesen Montag geschehen ist.

Was ihn besonders schockiert: Unter den Teilnehmern waren erneut Familien – auch mit kleinen Kindern. „Ich muss doch auch mal links und rechts schauen, mit wem ich da auf die Straße gehe. Vor allem, wenn ich Kinder dabei habe. Dafür habe ich kein Verständnis“, so Madsen deutlich.

Von Andreas Meyer