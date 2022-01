619 Männer, Frauen und Kinder sind am Montag in fünf Orten im Landkreis Rostock zusammen losgegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen und die Impflicht zu protestieren. Laut Polizei seien die Versammlungen friedlich Verlaufen. In Güstrow ist eine Frau von einem Auto angefahren worden.