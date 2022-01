Corona-Protest im Landkreis Rostock: Polizei nimmt Strafanzeigen auf

Bad Doberan

Die Polizei hat bei Versammlungen im Landkreis Rostock mehrere Strafanzeigen aufgenommen, zuletzt am Sonntag in Kröpelin, am Dienstag in Kühlungsborn und am Mittwoch in Bad Doberan. Diese gehen von einem Verdacht des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aus.

In Kühlungsborn, Kröpelin, Neubukow und Bad Doberan treffen sich jede Woche Menschen, um gegen die Corona-Regeln und eine geplante Impfpflicht zu protestieren. In einem Zug gehen sie zusammen spazieren, bleiben dabei zumeist auf den Gehwegen.

Diese Versammlungen waren bisher nicht angemeldet. Die Polizei erkundigte sich nach einem Organisator. Da der oder diejenigen sich nicht zu erkennen gaben, wurden Anzeigen aufgenommen.

„Im Versammlungsgesetz, welches die Versammlungsfreiheit rechtlich eingrenzt, ist unter Paragraf 7 geregelt, dass jede öffentliche Versammlung einen Leiter haben muss“, informiert das Ordnungsamt des Landkreises Rostock. „Sie dienen als Ansprechpartner für Behörden und Polizei. Leiter von Versammlungen können sich zudem einiger Rechte bedienen, unter anderem von dem Anspruch von Ordnern Gebrauch machen.“

Es handele sich bereits ab zwei Personen um eine Versammlung, „wenn diese sich zu einer gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung verabreden“. Unter diesen Umständen müsse eine Versammlung beim Ordnungsamt angemeldet werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den sozialen Netzwerken, vor allem über den Messanger-Dienst Telegramm wird zum gemeinsamen Spaziergang für „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung“ in Bad Doberan aufgerufen – ohne Plakate und Banner. Neuere Plakate kündigen für Bad Doberan an „Spaziergang für Gesundheit in Freiheit“ und für Neubukow „Spaziergang für Zusammenhalt statt Spaltung.“

Die Proteste im Landkreis Rostock verliefen laut Polizeiaussagen bisher friedlich. Bei den Versammlungen würde auf das Einhalten der derzeit gültigen Corona-Landesverordnung hingewiesen oder aufmerksam gemacht. Wo kein Maske aufgesetzt war, sei auf den Abstand geachtet worden.

Von Anja Levien