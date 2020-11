Kühlungsborn

Die Klopapierhalter, die Heizungsthermostate, die Griffe am Backofen, die Fernbedienung vom Fernseher: Die Flächen, die Eric Rieß desinfizieren muss, sind mehr geworden. „Es ist viel Kleinkram“, sagt der Chef des Reinigungsunternehmens Fresh-Mop aus Kühlungsborn. Er arbeitet als Subunternehmer für Zimmervermittlungen, aber auch in privaten Ferienwohnungen.

Diese Detailarbeit sei vorher in diesem Umfang nicht erforderlich gewesen. Es habe Vorschläge vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) für die Hotels gegeben, was möglich sei. „Die haben wir für uns für Ferienwohnungen angepasst und daran haben wir uns gehalten“, sagt Eric Rieß.

Abgenommen haben hingegen die Aufträge. „Mit Bekanntgabe des Lockdown wurden alle Buchungen storniert“, sagt er. „Auch schon in den Dezember hinein habe es Absagen gegeben. „Wir haben eine sehr gute Saison gehabt“, sagt der Unternehmer. „Da ist es ganz gut, dass man ein bisschen Ruhe hat, um liegengebliebene Sachen zu erledigen. Aber dafür braucht man zwei Wochen und nicht vier.“

Eric Rieß ist froh, dass er auch Kunden hat, die nicht aus dem touristischen Bereich kommen, etwa mehrere Arztpraxen. „Da hat sich nichts geändert, weil wir nur nicht relevante Sachen reinigen, also keine Behandlungsräume.“ Seit April übernimmt er mit seinen Mitarbeitern auch die Desinfektion des Aldi-Marktes in Kühlungsborn Ost.

Muss ich zu Hause desinfizieren? Nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung ist das nicht nötig, solange dort kein Corona-Kranker betreut wird. Die Desinfektionsmittel könnten zu Vergiftungen und Allergien führen oder den Körper resistent machen. Besser sind grundlegende Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen und regelmäßige Reinigung mit haushaltsüblichen tensidhaltigen Wasch- und Putzmitteln.

Reinigungsmittel waren zeitweise schwer zu bekommen

Dort werden unter anderem EC-Geräte, Geldschalen an der Kasse, die Griffe an den Einkaufswagen und der Leergutautomat gereinigt. An sechs Tagen in der Woche. Das dauere etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde länger als sonst, sagt Eric Rieß.

Geändert haben sich auch die Reinigungsmittel, die er verwendet. „Sonst waren es relativ schonende, die normal den Schmutz lösen und gut riechen.“ Das reiche jetzt nicht mehr aus. „Ich hatte das Glück, dass ich im Februar für eine Palisadenreinigung hochkonzentriertes Desinfektionsmittel angeschafft habe“, sagt der Unternehmer. Davon habe er damals gleich mehrere Flaschen bestellt – noch zu einem relativ günstigen Preis, wie er sagt. Wie die Einweghandschuhe und Alltagsmasken sei auch Desinfektionsmittel in der Zwischenzeit mitunter knapp und vier- bis fünfmal so teuer gewesen wie vor der Pandemie. „Das hat sich erst im Juli langsam wieder normalisiert.“

Wegen des größeren Aufwandes würden andere Reinigungsunternehmen eine Corona-Pauschale erheben, sagt Eric Rieß. „Das machen wir aber nicht, denn effektiv sitzen alle im gleichen Boot, wir wollen alle, dass es weiterläuft.“

Das hofft auch Franziska Schriewer vom gleichnamigen Reinigungsservice in Kühlungsborn. Sie reinigt vor allem Privathaushalte und private Ferienwohnungen und auch bei ihr sind Aufträge weggebrochen. „Es wäre ärgerlich, wenn Weihnachten oder Silvester wegfielen, da sind wir natürlich ausgebucht“. Desinfektion gehörten auch vor Corona schon zu ihrem Arbeitsalltag – genau wie Einweghandschuhe. Jetzt sei es noch etwas mehr geworden. „Das hat sich inzwischen eingepegelt“, sagt sie. „Mehr geht ja gar nicht.“

Mehr Aufträge für Desinfektion

Mehr Nachfrage nach Desinfektion verzeichnet auch das deutschlandweit tätige Unternehmen Rentokil. „Besonders im Segment Hotel, Restaurants, Catering ist eine Verschiebung von klassischen Reinigungsarbeiten hin zu mehr Desinfektion spürbar“, sagt Dirk Welpotte, Leiter der Marketingabteilung.

Generell erkenne man ein deutlich gestiegenes Hygienebewusstsein bei Kunden, möglicherweise auch aus Angst vor Imageschäden. Denn: „Definitiv hat die Bedeutung von Reinigung durch Fachbetriebe für Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden massiv zugelegt.“

Das beobachtet auch Eric Rieß. Viele seiner Kunden hätten inzwischen individuelle Checklisten erarbeitet, nach denen der Unternehmer und seine Mitarbeiter bei der Arbeit vorgehen. „Im Hotelleriebetrieb ist das ohnehin vorgeschrieben“, sagt er. Im privaten Bereich seien die Listen unterschiedlich umfangreich. Eigentlich dürfe in den Wohnungen auch nichts mehr sein, was unnötig ist und angefasst werden könnte, sagt der Fachmann: keine Deko, keine Kissen, keine Sofadecken. „Einige haben ihre komplette Wohnung leergemacht.“

Eric Rieß hat seinen Kunden angeboten, schon jetzt die übliche jährliche Grundreinigung zu machen. Doch das sei meist nicht gewünscht gewesen. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es besteht noch Hoffnung, dass im Dezember noch Gäste kommen dürfen.“

