Bad Doberan/Kühlungsborn

Die DRK-Schnelltestzentren in Bad Doberan und Kühlungsborn sind ab sofort auch am Sonntag besetzt. „Wir bieten hier zwischen 13 und 16 Uhr Tests an“, erklärt Susann Wieland, Vorstand beim DRK-Kreisverband Bad Doberan. „Dabei haben wir vor allem Leute im Blick, die am Montag wichtige Dinge zu erledigen haben und dafür eine entsprechende Bescheinigung brauchen.“

Seit dieser Woche sind für die Zentren in Bad Doberan, Kühlungsborn, Satow und Sanitz auch Online-Anmeldungen möglich. Über die Internetseite www.testzentren-mv.de können Termine gebucht werden. „Es wird zwar weiterhin auch Schnelltests ohne Termin geben“, sagt Wieland. „Aber vorrangig sollten die Menschen bitte auf die Terminbuchung zurückgreifen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.“

Dieser QR-Code führt auf die Internetseite für Online-Terminbuchungen. Quelle: DRK

Das Testzentrum in Bad Doberan ist in der Mehrzweckhalle am Verbindungsweg jetzt montags bis freitags zwischen 7 und 16 Uhr sowie sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. In Kühlungsborn bekommt man im neu errichteten Zentrum am Heinrich-Schreiber-Ring wochentags von 7 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 13 bis 16 Uhr einen Covid-19-Antigen-Schnelltest. In Satow wird in der alten Feuerwehr (Kröpeliner Straße 1) montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr getestet.

Online-Termine: www.testzentren-mv.de

Von Lennart Plottke