Bad Doberan

„Bei uns freuen sich alle auf Weihnachten“, sagt Silke Lenz, Leitende Hausdame der Seniorenpension Ostseestrand in Kühlungsborn. Und das, obwohl das Fest für die 41 Bewohner in diesem Jahr anders aussehen wird als sonst.

Im Eingangsbereich haben sie und Heike Kröger einen Weihnachtsbaum aufgestellt, den sie mit roten Kugeln behängen. „Wir dekorieren auch die Balkone der Bewohner mit Tannengrün, damit sie es schön haben“, sagt Silke Lenz. Der Besuch von Musikgruppen, die in der Adventszeit festliche Musik für die Bewohner spielen, müsse in diesem Jahr ausfallen. „Stattdessen spielen wir mit dem Schallplattenspieler Musik auf den Fluren“, sagt Silke Lenz. Die Feiertage wollen sie und ihre Mitarbeiter den Senioren in der Einrichtung für Betreutes Wohnen so angenehm wie möglich machen. „Unser Personal arbeitet dieses Jahr zu Weihnachten“, sagt die Leiterin. „Wir haben gesagt, wir verzichten auf unsere Familien und sind bei den Bewohnern, weil das mit deren Familien ja nicht so ohne Weiteres möglich ist.“

Die Senioren sollen jeder ein Geschenk erhalten. „Außerdem wird Essen bei uns groß geschrieben“, sagt Silke Lenz. An Heiligabend gebe es Kartoffelsalat mit Würstchen, das hätten sich die Bewohner so gewünscht. Am ersten Feiertag wird dann jedem Entenbraten in seiner Wohnung serviert. Denn das gemeinsame Essen ist unter Corona-Bedingungen nicht möglich. Auch die Weihnachtsfeiern, die es in den Vorjahren gab, müssen ausfallen.

Weihnachtsmarkt im Johanniterhaus

Das ist im Johanniterhaus in Bad Doberan anders. Hier wird die traditionelle Feier am 15. Dezember stattfinden – angepasst an die geltenden Vorschriften. „Andere Aktionen mit den Angehörigen mussten wir absagen“, sagt Leiterin Korinna Lembke. „Beispielsweise das Waffelbacken konnte nicht stattfinden.“ Stattdessen würden in diesem Jahr unter anderem Märchen vorgelesen.

Ein besonderer Höhepunkt für die Bewohner: „Wir machen am 4. Dezember einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Mutzen backen und Grünkohl“, sagt Korinna Lembke. „Da gibt es dann auch Eierpunsch und Glühwein; alles, was so zu einem Weihnachtsmarkt dazugehört und was man in diesem Jahr nicht hat.“ Auch ein Märchenwald sei vorgesehen. Und: Der Weihnachtsmann kommt. Das sei wichtig für die Bewohner, damit sie in eine etwas andere Stimmung kämen. „ Weihnachten ist ja in diesem Jahr ein bisschen anders.“

Aber nicht nur das. „Auch runde Geburtstage mussten wir absagen“, sagt Korinna Lembke. Kürzlich sei etwa eine Bewohnerin 100 Jahre alt geworden. Da hätten die Geburtstagstorten am Empfang abgegeben werden müssen. „Die Gestaltung der Feier übernimmt dann das Personal“, sagt die Leiterin des Johanniterhauses. „Da wird der Tisch schön gedeckt und mit Blumen dekoriert. Es gibt eine Kaffeerunde, wie man das von zu Hause kennt.“

Bei der Gestaltung der Adventszeit bekommt das Johanniterhaus Unterstützung. „Der Kinoverein zeigt bei uns den Film ,Die Feuerzangenbowle’ – und dann gibt es auch das passende Getränk“, sagt Korinna Lembke. Auch die Jagdhornbläser hätten sich angesagt. „Wir haben Briefe bekommen von der Münsterschule und der Stadt gegen die Einsamkeit“, sagt die Leiterin der Einrichtung. Die würden beim samstäglichen Adventskaffee verlesen. Innerhalb der Einrichtung könnten sich Personal und Bewohner frei bewegen. „Ein bisschen Normalität wollten wir für sie haben“, sagt Korinna Lembke. Natürlich werde bei allen jeden Tag Fieber gemessen und die coronatypischen Symptome kontrolliert.

Auch Ehrenamtler müssen draußen bleiben

Von außen dürfen derzeit nur maximal zwei Besucher aus einem Haushalt kommen, sagt Korinna Lembke. Ab einem Inzidenzwert von 35 wäre es dann nur noch einer. Sie hofft, im neuen Jahr Schnelltests einsetzen zu können. „Dann könnte man überlegen, das Ehrenamt wieder mehr mit einzubeziehen. Wir hatten vorher Lesenachmittage, Singnachmittage und auch einen Therapiehund, der regelmäßig kam.“

In Kühlungsborn gibt es aber nach Angaben von Silke Lenz einige Senioren, die dem Corona-Weihnachten auch etwas Positives abgewinnen können. Sie seien froh, statt dem Trubel größerer Familienfeiern auch einmal ein ruhiges Fest verbringen zu können.

Von Cora Meyer