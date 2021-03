Rethwisch

Die Ungewissheit, wie es mit dem Unterricht für die ersten bis vierten Klassen der Conventer Schule in Rethwisch weitergeht, ist beendet. Am Sonntagnachmittag lag das letzte ausstehende Testergebnis eines PCR-Testes vor. Es ist negativ. Damit kann der Unterricht an der Grundschule am Montag wieder starten. Darüber informierte Landkreissprecher Michael Fengler.

Nach wie vor gilt im Landkreis Rostock jedoch keine Präsenzpflicht. Wer sein Kind nicht zu Hause betreuen kann, kann es in die Schule bringen. Die 7. bis 11. Klassen befinden sich im Distanzunterricht. Ab Mittwoch soll der Wechselunterricht ab Klasse 7 im Landkreis Rostock starten.

Der Unterrichtsbetrieb an der Rethwischer Schule war für Donnerstag und Freitag vom Gesundheitsamt des Landkreises Rostock untersagt worden, nachdem am Mittwoch bei einem Reihenschnelltest 8 von 15 Tests unter Beschäftigten positiv waren. Keines der Schnelltestergebnisse konnte mit dem notwendigen PCR-Test danach bestätigt werden. Weil ein Testergebnis am Freitag undeutlich ausgefallen war, wurde ein weiterer PCR-Test angeordnet, dessen Negativ-Ergebnis am Sonntag vorlag.

Von Anja Levien