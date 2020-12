Bad Doberan

Wer sich in Bad Doberan auf Corona testen lassen will oder muss, muss sich an seinen Arzt wenden. Apotheken dürfen an Privatpersonen keine Tests herausgeben, heißt es aus der Molli-Apotheke. Bei Symptomen sollte man aber möglichst nicht persönlich die Praxis aufsuchen, sondern sich erst einmal telefonisch dort melden.

Bei Dr. Nils Akkermann müssen die Patienten telefonisch einen Termin in einer gesonderten Infektsprechstunde machen. Dort nimmt dann ein Mitarbeiter unter Vollschutz – Ganzkörperanzug, FFP2-Maske, Gesichtsschirm – den Abstrich.

Anzeige

Mit einer Sanduhr werde sichergestellt, dass der Kontakt maximal zehn Minuten dauere. „Die Ergebnisse sind in der Regel am nächsten Tag gegen 14 Uhr da“, sagt Dr. Nils Akkermann. „Jeder, der Symptome hat und auch einen Kontakt ersten Grades, wird getestet“, sagt der Mediziner.

Freiwillige Tests sind kostenpflichtig

Urlaubsrückkehrer oder Personen, die sich ohne Symptome testen lassen wollen, können in der Praxis einen Schnelltest machen lassen, müssen dafür aber 20 Euro bezahlen. „Ich habe im Moment 100 Tests da“, sagt der Allgemeinmediziner.

Er erklärt, wie es funktioniert: Zunächst würde ein tiefer Abstrich aus dem Rachen genommen. „Daraus wird dann eine Lösung angesetzt, die auf den Teststreifen getropft wird“, sagt Nils Akkermann. Wenn sich ein Kontrollfeld darauf verfärbt, ist der Test gültig. Wenn sich ein zweites Feld verfärbt, ist er positiv. Das Ergebnis steht nach etwa 30 Minuten fest.

Zwischen dem 21. und 23. Dezember bietet der Mediziner eine besondere Abstrichsprechstunde an. Dort können sich Menschen testen lassen, die zu Weihnachten ihre Großeltern oder andere Risikopatienten besuchen und auf Nummer sicher gehen wollen.

Lesen Sie auch:

Auch bei der Kontaktverfolgung sieht Dr. Nils Akkermann sich, sein Team und seine Patienten in der Pflicht, das Gesundheitsamt zu unterstützen. Sobald der Test positiv ausfalle, rufe er seine Patienten dazu auf, ihre Kontakte aufzuschreiben, diese zu informieren und sie aufzufordern, sich in Quarantäne zu begeben.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen in seiner Praxis konnte Nils Akkermann auf Expertenwissen in der eigenen Familie zurückgreifen. Sein Vater, Prof. Siegfried Akkermann, ist Epidemiologe.

Hier können Sie einen freiwilligen Test machen Mit Symptomen: Rufen Sie zunächst Ihren Hausarzt an und klären das weitere Vorgehen. Vielleicht bietet er auch eine gesonderte Infektsprechstunde an. Mit und ohne Symptome: Infektsprechstunde Dr. Nils Akkermann, geöffnet montags bis freitags 11 bis 13 Uhr, Goethestraße 10, Terminvereinbarung unter Tel. 038203/14439 erforderlich. Wer sich ohne Symptome testen lassen will, zahlt 20 Euro. Ohne Symptome: Testzentrum von Centogene, geöffnet montags und donnerstags in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr. Im Innenhof des Gebäudes Am Strande 7, Kontakt unter Tel. 0381/0113 700 oder via E-Mail an corona@centogene.com. Interessenten können sich vorher online anmelden, um die Wartezeit zu verkürzen. Wer sich ohne Symptome testen lassen möchte, zahlt 59 Euro.

Auch private Unternehmen testen

Auch bei Dr. Georg Stroka sollen Patienten mit Symptomen zunächst in der Praxis anrufen. „Dann evaluiert man die Indikation und wenn wir der Meinung sind, es passt, wird der Patient einbestellt.“ Die Zeit, in der er sich in der Praxis aufhält, werde auf ein Minimum begrenzt. „Der Patient muss nicht im Wartezimmer Platz nehmen“, sagt Dr. Georg Stroka. „Das Gespräch findet am Telefon statt, Wenn er kommt, geht er direkt ins Labor.“

Dort würden neben dem Abstrich auch die Sauerstoffsättigung geprüft und die Temperatur gemessen. Mit dem Kurier schickt der Allgemeinmediziner den Test dann ins Labor nach Rostock. „Acht oder zehn Stunden später hat er das Ergebnis. Wenn es positiv ausfällt, wird der Patient informiert.

Lesen Sie auch:

Bei Tests für private Zwecke verweise er seine Patienten an Unternehmen wie Centogene nach Rostock. Das tut auch Dr. Wiebke Gloyna. In ihrer Praxis werden nur Patienten mit Indikation getestet. Damit sie möglichst wenig Kontakt zu anderen Patenten haben, werden die Tests auf dem Hof hinter dem Haus durchgeführt. „Wir bieten aber auch eine Infektsprechstunde an“, sagt die Medizinerin.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Zentraler Test nur auf Anordnung

Neben den Tests in den Arztpraxen gibt es das zentrale Testzentrum des Landkreises Rostock. Aber auch dort kann nicht jeder einfach hinfahren. Nur der Arzt kann einen Abstrich anordnen. Patienten sollten die Praxis allerdings möglichst nicht persönlich aufsuchen, sondern telefonisch kontaktieren.

Weil bis zum Ergebnis des Abstrichs nicht klar ist, ob jemand ansteckend ist oder nicht, müssen Menschen mit Corona-Verdacht zunächst zu Hause bleiben. Sie sollen weitere soziale Kontakte meiden und auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Das Gesundheitsamt informiert die Patienten, wenn der Test positiv ist, sie sich also mit dem Coronavirus infiziert haben.

Von Cora Meyer