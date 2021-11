Bad Doberan

Aufgrund steigender Infektionszahlen und der neuen Corona-Vorgaben von Bund und Land fährt das Deutsche Rote Kreuz seine Testzentren wieder hoch. In Satow wird es am 29. November von 8 bis 13 Uhr eine mobile Station vor dem Rathaus geben. Ab 1. Dezember ist auch wieder das Testzentrum in der Alten Feuerwehr (Kröpeliner Straße 1) geöffnet – montags und mittwochs 8 bis 13 Uhr sowie freitags 13 bis 18 Uhr.

Das Testzentrum in Bad Doberan an der Verbindungsstraße (Mehrzweckhalle) ist aktuell montags und mittwochs von 8 bis 11.45 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17.45 Uhr sowie samstags von 10 bis 11.45 Uhr geöffnet. Ab 1. Dezember werden die Öffnungszeiten erweitert – montags und mittwochs von 8 bis 13 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags 9 bis 13 Uhr. Internet: www.testzentren-mv.de (für alle DRK-Testzentren).

Das Fitnessstudio Vital Aktiv, Rostocker Straße 1, in Bad Doberan bietet ebenfalls Corona-Schnelltests an. Derzeit ist es Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Internet: www.vitalaktiv.fit

Ab Freitag, 26. November, ist ein Schnelltestzentrum im Gesundheitszentrum Schütt & Gerlach, Mollistraße 10, in Bad Doberan eingerichtet. Es hat in der Woche von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr. Internet: www.testzentrum-doberan.de

Das DRK-Schnelltestzentrum am Hans-Schreiber-Ring in Kühlungsborn hat montags, mittwochs, sonnabends und sonntags von 12 bis 17.45 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 14.45 Uhr geöffnet.

Ab Mittwoch, dem 1. Dezember, gibt es in Kühlungsborn auch drei Testzentren für begleitete Selbsttests. Eines befindet sich dann bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH, Ostseeallee 19. Dieses ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Eine weiteres Selbsttestzentrum wird es im Vereinsheim des FSV Kühlungsborn, Schulzentrift, neben der 3-Möwen-Halle, geben. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr, am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr. In der Rettungsschwimmerunterkunft am Sportplatz Ost, Strandstraße 30d, kann man sich ebenfalls Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr unter Aufsicht selbst testen.

In Schwaan öffnet das Testzentrum in der Sporthalle an der Beke ab 1. Dezember montags und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 13 Uhr. Das mobile Testzentrum in Sanitz ist ab 1. Dezember dienstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 12 bis 18 Uhr vor Ort. Für einen möglichst reibungslosen Ablauf sucht das DRK noch Testhelfer.

In Neubukow können sich Bürger beim Verein „Perspektive für die Region Bad Doberan“ montags bis freitags von 8 bis 15.40 Uhr testen lassen. Das Testzentrum befindet sich im Panzower Landweg 1a. Internet: www.schnelltest-neubukow.de

In Rerik bietet das DLRG Ortsgruppe Hammelburg derzeit Coronatests außer am Mittwoch immer montags bis sonntags von 18 bis 20 Uhr an. Die Testräume befinden sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, Zum Dolmen 1. Pläne sehen vor, die Kapazitäten ab 1. Dezember zu erweitern. Internet: www.rerik.de

In Kröpelin befindet sich ab dem 29. November ein Testzentrum im Wintergarten der Stadtbibliothek, Hauptstraße 5. Der Zugang erfolgt über den Seiteneingang in den Hof. Getestet wird Montag bis Freitag von 7 bis 9 Uhr. Eine Erweiterung des Testzeitraums sei je nach Auslastung möglich.

Von Lennart Plottke und Anja Levien