Geringe Infektionszahlen, Lockerungen überall in MV – das hat auch Auswirkungen auf die knapp 490 Corona-Testzentren im Land. Viele werden mangels Bedarfs in den kommenden Tagen schließen oder runterfahren. Kritiker warnen: Ganz darf die Infrastruktur nicht verschwinden – wenn eine vierte Corona-Welle auf das Land zurollt.

„Es lohnt sich nicht“, sagt Niels Burmeister, der in und um Rostock zehn Testzentren betreibt. Vier werden es nur noch ab Donnerstag sein: in Rostock im Einkaufszentrum KTC und auf dem Neuen Markt, in Bentwisch und in Sievershagen. Andere, wie auf dem Rostocker Uniplatz oder in der beliebten Kröpeliner-Tor-Vorstadt, werden eingestampft. Grund: Es kommt kaum noch jemand zum Testen, seitdem die Testpflicht in Gastronomie, für den Theater- oder Friseurbesuch gefallen ist. 600 Tests habe er in Rostock an einem Tag gezählt. Bis zu 10 000 wären möglich. „Wir müssen wirtschaftlich sein“, so Burmeister. Haken: Ab 1. Juli gibt es für die Anbieter nur noch acht statt zwölf Euro pro Test.

Überall im Land schließen Testzentren, seitdem die Landesregierung die Testpflicht aufhob. Nur noch für Discos, Bars oder für anreisende Touristen wird ein Negativ-Test verlangt. Es sei ein „Einbruch zu erwarten“, sagt Michael Sack (CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald. „Selbst einige Apotheken stellen den Testbetrieb ein.“

Vergütung fürs Testen ab 1. Juli abgesenkt

486 Schnelltestzentren listet das Gesundheitsministerium auf einer Karte MV-weit auf. Mittlerweile hätten Anbieter von 30 Standorten signalisiert, dass sie dort nicht mehr erwähnt werden wollen, so Sprecher Gunnar Bauer. Aber stimmen diese Zahlen?

Ein fatales Signal, findet Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV. Wichtig sei, dass nicht alle Zentren wegbrechen. „Die Senkung der Testvergütung zum 1. Juli ist hier absolut kontraproduktiv.“

Hier gilt Corona-Testpflicht in MV Die Testpflicht wird laut Beschluss der Landesregierung seit vergangener Woche nur noch in wenigen Bereichen aufrechterhalten. Einen Negativtest muss vorlegen (Schnelltest maximal 24, PCR-Test maximal 48 Stunden alt), wer in den Urlaub anreist (Hotel, Campingplatz, Ferienwohnung, Hostel, Ferienlager), für den Besuch von Clubs und Diskotheken, Volksfesten, Spezialmärkten oder Messen. Dies gilt auch beim Besuch von großen Veranstaltungen mit mehr als 1500 Personen im Innenbereich und mehr als 2500 Personen draußen.

Sinkende Nachfrage in Urlaubsorten

Auch in Tourismusregionen verschwinden Testzentren. Elf von 21 seien in den Kaiserbädern Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin auf Usedom bereits weg, so Kurdirektor Thomas Heilmann. Eine zwölfte bald. „Wir sind uns mit den Betreibern einig, dass nicht auf null abgebaut werden darf“, so Heilmann.

Auch im Urlauberort Kühlungsborn sinke die Nachfrage, erklärt Susann Wieland vom Deutschen Roten Kreuz Bad Doberan. Das DRK versorge oder betreibe in der Region fünf Testzentren, jetzt würden erst einmal Öffnungszeiten und Personal runtergefahren. Vorrang habe die Versorgung der Bevölkerung. Aber: „Wir müssen auch auf die Wirtschaftlichkeit gucken“, so Wieland.

Tourismusverband: Infrastruktur sollte erhalten bleiben

Tobias Woitendorf, Tourismusverband MV, appelliert: „Wir sollten die Zentren nicht gänzlich abschaffen, denn wir wissen nicht, welche Überraschungen die Pandemie noch für uns bereithält.“ Die vierte Corona-Welle werde wohl kommen.

Nur, wer soll das finanzielle Risiko tragen?, wirft Testzentren-Betreiber Burmeister ein. Tests kosteten Geld. In Rostock werde der Bedarf mit Hanse Sail und Spielen des FC Hansa Rostock bald wieder nach oben gehen. „Wer soll dann diese tausenden Tests machen?“, fragt Burmeister. „Das Durchhalten ist das Problem.“ Für Kunden würden bei ausgedünntem Netz die Wege länger.

Im Gesundheitsministerium gibt man sich zu dieser Frage entspannt. Man setze auf das bestehende Angebot, etwa einen Rahmenvertrag mit dem Apothekerverband MV. „Darüber hinaus werden mögliche Bedarfe bei den Landkreisen und kreisfreien Städten abgefragt, um auf eine mögliche vierte Welle vorbereitet zu sein“, so Sprecher Gunnar Bauer.

Auch viele Apotheker denken über Ende der Testangebote nach

Skepsis herrscht allerdings auch beim Apothekerverband. Viele seiner Kollegen überlegten, ob sie das Test-Angebot runterfahren, erklärt Vorstand Axel Pudimat. Schließlich hänge Personal und Logistik am Testen. Pudimat bestätigt: Die Nachfrage sei massiv gesunken, die Vergütung ab Juli unattraktiver. Eine Verpflichtung gebe es für die Apotheken zum Testangebot übrigens nicht. Spätestens im August, wenn Apotheken Testergebnisse digital in die Corona-Warn-App einspeisen sollen, rechne er mit dem Aus von Angeboten, da viel zu aufwendig. „Das ist dann der Todesstoß.“

Von Frank Pubantz