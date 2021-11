Rerik

Seit dem Wochenende sind Corona-Schnelltests in Mecklenburg-Vorpommern wieder kostenlos möglich. Das Angebot wird angenommen. „Es geht langsam hoch“, sagt Patrick Sinzinger vom DLRG-Ortsverband BW Hammelburg, der das Testzentrum in Rerik betreibt. „Der Bedarf ist da.“ Die Wartezeiten hielten sich allerdings in Grenzen. „Es sind maximal 5 Minuten“, sagt Patrick Sinzinger. „Wir haben alles elektronisch erfasst. Man kann sich online anmelden, vor Ort haben wir einen Selbst-Check-in. Wer schon mal bei uns war, kann sich mit einem QR-Code anmelden.“ Natürlich gebe es immer mal wieder Stoßzeiten, aber am längsten dauere es, auf das Ergebnis zu warten. „Das kommt nach 20 Minuten aufs Handy.“ Das Testzentrum befindet sich auf dem Gelände der freiwilligen Feuerwehr (Zum Dolmen 1) und ist täglich außer mittwochs von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist unter https://hammelburg.dlrg.de/mitmachen/testzentrum-rerik/ möglich.

Drei Testzentren am Wochenende geöffnet

Am Wochenende hatten auch die Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Kühlungsborn und Bad Doberan geöffnet. In Kühlungsborn wird im Heinrich-Schreiber-Ring 4 getestet, montags, mittwochs, samstags und sonntags von 12 bis 17.45 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 14.45 Uhr. In Bad Doberan gibt es ein Testzentrum in der Verbindungsstraße 14 (Mehrzweckhalle). Es ist montags und mittwochs von 8 bis 11.45 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17.45 Uhr sowie samstags von 10 bis 11.45 Uhr geöffnet.

In Sanitz ist das Deutsche Rote Kreuz dienstags von 10 bis 13.30 Uhr und freitags von 15 bis 18.30 Uhr mit einem mobilen Team vor dem Rathaus. In Schwaan ist es dienstags von 15 bis 18.30 Uhr und freitags von 10 bis 13.30 Uhr in der Wallstraße 42.

Anmeldung für Termine online möglich

Termine in den Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes können auf www.testzentren-mv.de vereinbart werden.

Ein weiteres Testangebot macht in Bad Doberan das Vital-Aktiv-Fitnessstudio in der Rostocker Straße 1. Es ist dienstags und freitags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Auch hier ist eine Buchung online möglich.

Ebenfalls kostenlos testen lassen können sich Bürger beim Verein „Perspektive“ in Neubukow. Im Panzower Landweg 1 werden montags bis freitags von 8 bis 15.40 Uhr Corona-Tests durchgeführt. Weitere Informationen gibt es auf www.schnelltest-neubukow.de.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Landesregierung zählt im Internet rund 300 Schnelltesteinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern auf. Darunter auch die Praxis Campenhausen in Kröpelin. Dort werden jedoch keine Tests mehr durchgeführt. Die Praxis für Allgemein- und Familienmedizin in Neubukow beschränkt die Tests aus Kapazitätsgründen auf eigene Patienten.

Von Cora Meyer