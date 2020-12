Bad Doberan

Töpfern trotz Corona: Acht Frauen wollen in einem Kurs an der Volkshochschule des Landkreises Rostock lernen, wie man einen Kerzenständer herstellt. Kursleiterin Susanne Mücket begrüßt die Teilnehmerinnen. Doch die Dozentin sitzt dabei allein im Raum. Denn der Kurs findet ausschließlich online statt. Die Lernenden sitzen zu Hause vor der Webcam – im Schlafzimmer, im Wohnzimmer oder in der Küche. Mitten im Leben. Ab und zu laufen im Hintergrund Kinder durchs Bild, Ehepartner gucken neugierig auf den Computerbildschirm. Dort richtet Susanne Mücket jetzt ihre Webcam auf die Arbeitsfläche vor sich. „Das ist eine spannende neue Erfahrung für mich“, sagt sie und greift nach einem Klumpen Ton. Die Teilnehmerinnen machen das gleiche. Sie alle haben sich den Ton vorher in der Volkshochschule abgeholt und auch das nötige Handwerkszeug – ein Nudelholz, Klarsichtfolie, ein Lineal, ein Messer und eine Backmatte bereitgelegt.

Gebrannt wird in der Volkshochschule

Darauf rollt Susanne Mücket nun den Ton aus und schneidet den runden Boden des Kerzenständers aus. Das Bild ihrer Arbeitsfläche und ihrer Hände ist groß auf dem Schirm zu sehen, darunter in einer Reihe sieht man Briefmarken groß die anderen Frauen. Außerdem ist Moderatorin Katrin Jonas zu sehen. Die Mitarbeiterin der Volkshochschule kümmert sich bei technischen Problemen, die aber weitgehend ausbleiben. Probleme ganz anderer Art haben zwei Kursteilnehmerinnen. Die Unterlage, auf der sie den Ton ausrollen wollten, eignet sich nicht. Eine der Frauen verschwindet aus dem Bild und besorgt Ersatz. Susanne Mücket nutze die Wartezeit, um Hintergrundwissen zu vermitteln. Die Teilnehmerinnen sieht man in ihren Fensterchen am unteren Bildschirmrand weiterhin konzentriert arbeiten. Als alle wieder dabei sind, formen sie gemeinsam die übrigen Teile des Kerzenhalters. „Ich sehe eure Produkte nicht“, sagt Susanne Mücket. „Ich hoffe, ihr kommt gut mit?“ Die Frauen nicken und halten die Ergebnisse ihrer Arbeit in die Kamera. Nach einer guten Stunde sind die Kerzenhalter fertig. Bevor sie aber tatsächlich benutzt werden können, müssen sie noch gebrannt werden. Dazu bringt jede Teilnehmerin ihr Werk dann einzeln in die Volkshochschule. „Ritzt am besten eure Initialien in den Ton, damit wir sie auseinanderhalten können“, sagt Susanne Mücket. Pünktlich zu Weihnachten sollen die Kerzenhalter dann zur Abholung bereit sein.

Es sei wichtig, dass die Kurse interaktiv sind, sagt Anke Doll, bei der Volkshochschule des Landkreises unter anderem zuständig für erweiterte Lernwelten. „Sonst könnte sich die ja jeder einfach bei Youtube angucken“, sagt Anke Doll. Dann werde es langweilig.

Dozentin positiv überrascht

„Ich war sehr neugierig auf das Webinar“, sagt sie, „da es auch für mich das erste Mal in dieser Form war.“ Sie habe nicht damit gerechnet, dass der Kurs tatsächlich ausgebucht sein würde. Insgesamt zieht Susanne Mücket ein positives Fazit. „Mir hat es riesen Spaß gemacht und ich würde es wieder machen. Es hat sehr gut funktioniert von den technischen Abläufen her und die Teilnehmer kamen auch gut mit.“ Sie freut sich, dass es gelungen sei, mit dieser Kursform junge Leute anzusprechen. Die Kommunikation mit den Teilnehmern fand sie sehr gut.

Für die Volkshochschule des Landkreises Rostock war das Töpfer-Webinar ein Versuch. Wegen der Corona-Pandemie mussten auch hier die meisten Kurse ausfallen. Einige wenige Dozenten entschieden gemeinsam mit ihren Kursteilnehmern, stattdessen als Webinar weiter zu machen. Dafür nutzten sie ein VHS-internes Portal. Die Teilnehmer müssen sich dort registrieren und bekommen mit der Anmeldung einen Zugangscode. Auf diese Weise wurde unter anderem Englisch unterrichtet. Ein bisschen exotischer war die Idee eines interaktiven Gewürz-Webinars. Die Teilnehmerinnen sollten im Vorfeld eine Zutatenliste zur Verfügung gestellt bekommen, um von zu Hause aus mitmachen zu können. Dafür gab es allerdings nicht ausreichend Anmeldungen.

Von Cora Meyer