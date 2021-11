Corona-Warnstufe Rot: Bad Doberaner Händler über 2G-Pflicht im Einzelhandel

Bad Doberan

„Zutritt nur mit 2G-Nachweis“ – Hinweise wie diese fehlen bisher an den Türen der Einzelhändler in der Innenstadt von Bad Doberan. Nachdem der Landkreis Rostock seit Freitag, 26. November, die Stufe „Rot“ erreicht hat, gilt seit Dienstag, dass nur Genesene oder Geimpfte Schuhe, Jeans und Co. kaufen können. So sieht es die Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern vor. Doch was im Landkreis und was in Mecklenburg-Vorpommern gilt – für Einzelhändler und Kunden wird es immer schwieriger, den Überblick zu behalten.

„Sobald der Erlass da ist, geht er an die Einzelhändler“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Bis Dienstagmittag sei aber noch keine Information vom Landkreis Rostock weitergegeben worden. Auch eine Vorab-Information, die es sonst immer geben würde, sei noch nicht übermittelt worden. Die Stadt Bad Doberan berate dann aber die Einzelhändler bei der Umsetzung der Corona-Regeln. „Das haben wir mit der 2G-plus-Regel in der Gastronomie auch gemacht“, sagt Jochen Arenz.

Auf seiner Homepage informiert der Landkreis Rostock, dass jetzt neue Corona-Regeln gelten und verweist auf die Landesverordnung. Unter anderem gibt es Kontaktbeschränkungen für private Zusammenkünfte in Innenbereichen. So dürfen sich nicht mehr als fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten treffen. Im Außenbereich sind es maximal zehn Personen, unabhängig vom Haushalt. Geimpfte und Genesene würden nicht mitberechnet.

Neue Corona-Regeln gelten ab 1. Dezember im gesamten Land

Auch für den Einzelhandel gibt es neue Regeln. Die sind in den betroffenen Geschäften aber noch nicht bekannt. Seit Dienstag dürfen nur noch Geimpfte und Genesene im Einzelhandel einkaufen. Ausgenommen seien laut der Staatskanzlei der Einzelhandel mit dem überwiegenden Sortiment für Lebensmittel, Bücher oder Zeitungen, Weihnachtsbäume, Blumenläden, Bau- oder Gartenbaumärkte, Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- oder Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte sowie der Großhandel.

Was seit dem 30. November im Landkreis umgesetzt werden sollte, gilt ab Mittwoch im gesamten Land. Darüber informiert das Gesundheitsministerium am Dienstagnachmittag.

Einzelhändler rechnen wegen Corona-Regeln mit weniger Kunden

„Es werden weniger Kunden kommen“, sagt Jana Rosenstiel, die ein Bekleidungsgeschäft „Danish Moments“ in Bad Doberan und weitere in Güstrow und Waren an der Müritz betreibt. Aber sie sei froh, dass der Einzelhandel überhaupt geöffnet bleibe. „In Güstrow haben mich vor Tagen die Kunden schon gefragt, ob sie ihren Impfstatus zeigen sollen“, erzählt sie. Es würde mit den neuen Regeln eine schwere Zeit für den Einzelhandel werden. Jana Rosenstiel ist sich sicher, dass eine 2G-plus-Regel nicht mehr funktionieren wird. Wenn Leute sich vorher noch einen Test holen müssen, werde das nicht klappen.

Bisher hätte sie immer noch Kunden in ihren Läden begrüßt. „Viele suchen jetzt was Warmes. Ich verkaufe gerade viele Schals und Tücher“, sagt sie. Seit die Geschäfte nach dem Lockdown wieder öffnen durften, liefe es gut. „Aber wir können die geschlossene Zeit nicht wieder aufholen.“

Bei Daniela Siegl im Geschäft „Siegl homestores Interieur“ ist bereits alles weihnachtlich geschmückt. Hier kauften die Kunden derzeit Wohnaccessoires rund um Weihnachten und den Winter. Die Inhaberin fragt sich, wie der Einzelhandel die 2G-Regel umsetzen solle. Darüber gebe es keine Informationen. In ihrem kleinen Geschäft könne sie vielleicht noch die Tür offen halten und die Kunden bitten, draußen zu warten, bis der Nachweis geprüft werden könne. Und was sei mit den Einzelhändlern, die selbst nicht geimpft sind? Für sie fühlten sich die neuen Regeln so an, als hätte es das vergangene Jahr nicht gegeben: „Wir sind wieder auf dem Stand von damals.“

Dennoch: Auch sie ist froh, dass der Laden mit Wohnaccessoires geöffnet bleiben könne: „Ich gehe auch davon aus, dass wir offen bleiben. Ich gehe nicht von einem Lockdown für den Einzelhandel aus.“ Weder Handel noch Gastronomie oder Hotellerie seien Hotspots für Ansteckungen. „Die passieren im privaten Bereich.“

347 Corona-Neuinfektionen: Neuer Höchststand

Am Dienstag wurden 347 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für den Landkreis Rostock gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beschreibt, liegt bei 461,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Hospitalisierungen, die die Anzahl der neuen Hospitalisierungen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner beschreibt, liegt bei 9,7.

