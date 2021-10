Bad Doberan/Rostock

Regierung, Wissenschaft und Ärzte suchen nach wie vor nach dem Mittel für eine höhere Covid-19-Impfrate. Länder, wie Italien, haben eine faktische Impfpflicht für ihre Beschäftigten bereits eingeführt.

Nach einem tödlichen Corona-Ausbruch stellt sich erneut die Frage: Muss es auch in Deutschland eine Impfpflicht etwa für Pflegeberufe geben? Die Meinungen der OZ-Leser gehen auch hier weit auseinander.

„Das sollte wohl jeder für sich entscheiden.“

Barbara Mamerow ist überzeugt: „Das sollte wohl jeder für sich entscheiden. Es wird eh schon genug über jeden Menschen bestimmt. Der OZ-Leser mit dem Nutzernamen Erzgebirgs Kamrath hingegen hält fest: „In allen Berufen, in denen die Mitarbeiter täglich mit vielen Menschen aller Altersgruppen zu tun haben, vor allem in Kitas, Schulen, Altenheimen, Krankenhäusern, sollte es zur Pflicht gemacht werden. Immerhin sollen sie für das Wohl dieser Gesellschaft sorgen, also ja, Pflicht.“

Heidi Linke ist einer Pflicht gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen, stellt aber Bedingungen: „Wenn es zu Pflicht wird, dann aber bitte erst, wenn man auswählen kann, welchen Impfstoff man möchte – auf Gen- oder Proteinbasis. Es gibt eben Menschen, die der neuen Technologie ohne Garantie nicht trauen.“ Leonie Niedzwiedz verbittet sich ein solches Vorgehen: „Aber so was von nicht. Es sind Menschen, die selbst entscheiden können, was sie mit ihrem Körper machen und was nicht.“

„Man hätte Tote vermeiden können“

Manfred Heuke vermutet gar, dass „eine Impfpflicht den Pflegenotstand eher noch erhöhen würde“. Und Manu Ela moniert: „Schön aufs ungeimpfte Personal schieben. Man sollte lieber froh sein, dass noch Personal vorhanden ist.“

Carsten Rother betont noch einmal: „Klar kann man auch mit einer Impfung das Virus verbreiten. Da muss man gar nicht diskutieren. Aber hätte man die Toten nicht vermeiden können, wenn alle geimpft gewesen wären? Es ist ja nun hinlänglich bekannt, dass eine Impfung vor einem schweren Verlauf schützt. Man sollte sich überlegen, was einem lieber wäre. Wochenlang mit einem Schlauch im Hals und angeschlossen an eine ECMO (künstliche Lunge) auf der Intensivstation liegen oder halt für zwei bis drei Wochen zu Hause oder auf einer normalen Station verbringen. Des Weiteren sollte man auch nicht vergessen, dass es hier um ältere Damen und Herren geht. Dass viele davon auch Vorerkrankungen haben könnten, hat hier noch keiner erwähnt. Ich behaupte, wenn alle geimpft gewesen wären, hätte man viele Tote vermeiden können. Auch ist es verwunderlich, dass es überhaupt noch Einrichtungen gibt, wo nicht alle durchgeimpft sind.“

Ungeimpfte fühlen sich vorverurteilt, an den Pranger gestellt

Marc-André Mahn setzt einerseits hinzu: „Die Impfung dient primär dem Schutz vor schweren Verläufen, nicht vor Infektion und Weiterverbreitung“ und ist darüber hinaus der Auffassung: „Eine Impfpflicht ist unnötig und unethisch.“ Katja Gehlert formuliert süffisant: „Immer her mit der Pflicht, ich reiche meine Kittel an alle Klatscher weiter. Dieser Job macht einfach keinen Spaß mehr.“

Mandy Kleinschmidt beklagt und findet traurig, wie sie es sagt, „dass man jetzt die nicht geimpften Mitarbeiter ein bisschen an den Pranger stellt und so tut, als wären sie schuld, dass dort viele Corona haben. Warum erwähnt man, dass viele Mitarbeiter dort nicht geimpft sind, was spielt das für eine Rolle, wenn es doch jeder dort reingebracht haben kann? Sorry, aber mittlerweile werden Menschen darauf reduziert, ob sie geimpft sind oder nicht.“

Sven Röger aber schließlich spricht sich für eine Pflicht aus, meint: „Eigentlich sollte es in bestimmten Berufen Berufsethos sein, sich impfen zu lassen.“ Röger frage sich, ob es möglicherweise daran gelegen haben könnte, „dass die Bewohner von Pflegeeinrichtungen gleich zu Beginn der Impfkampagne geimpft wurden, dass der Impfschutz nach einer gewissen Zeit nachlässt sowie einige Gruppen (wozu auch Senioren gehören) eine geringere Immunantwort und dadurch einen etwas geringeren Schutz haben. Deshalb wird ja zu einer Booster-Impfung geraten für bestimmte Gruppen. Hoffen wir mal, es gibt nicht noch weitere größere Ausbrüche in Pflegeheimen, aus genannten und bekannten Gründen.“

Von Juliane Lange