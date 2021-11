Corona im Landkreis Rostock: Das gilt für den Besuch der Kreisverwaltung

Bad Doberan

Wegen der aktuellen Corona-Situation ist ab sofort ein Besuch der Kreisverwaltung in Güstrow und Bad Doberan sowie der dazugehörigen Dienststellen nur unter Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) möglich. Darüber informiert der Landkreis Rostock am Dienstag.

So blieben die Kreishäuser in Güstrow und Bad Doberan für den Publikumsverkehr geöffnet, ein Zutritt zu den Häusern II (Salongebäude) und III (Palaisgebäude) sind jedoch nur zu den Sprechzeiten möglich. In die Verwaltungsgebäude kommen nur Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Rostock, die einen 3G-Nachweis vorlegen müssen. Getesteten Personen wird der Zutritt ausschließlich mit einem zertifizierten Testnachweis gewährt.

Für den Besuch der Zulassungs- und Führerscheinstellen in Güstrow und Bad Doberan gelte ebenfalls die 3G-Regel. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Bearbeitung von Anliegen in den Zulassungs- und Führerscheinstellen des Landkreises Rostock an den Standorten Güstrow und Bad Doberan grundsätzlich nur noch über vorher vereinbarte Termine erfolge. Termine können über die Online-Terminvergabe unter www.landkreis-rostock.de/Strassenverkehrsamt gebucht werden.

Von Anja Levien