Güstrow

Der Unterricht geht weiter: Während die Grund- und weiterführende Schulen auch im Lockdown geöffnet bleiben, müssen andere Bildungseinrichtungen etwas mehr Kreativität an den Tag legen. Die Volkshochschule ( VHS) und die Musikschule des Landkreises Rostock (KMS) verlegen ihre Angebote teilweise ins Digitale.

„Wir haben seit 2017 eine große VHS-Cloud“, sagt Anke Doll von der Volkshochschule. „Das ist eine virtuelle Volkshochschule für ganz Deutschland. „Sie ist eigentlich nicht für Webinare gedacht, das war ein schöner Nebeneffekt.“ Eigentlich sei die Cloud dafür da, Kurse zu organisieren. Jeder Lehrer könne sich dort ein Seminar einrichten, seine Unterlagen ablegen –und es gibt auch ein Konferenzmodul.

Anzeige

Telefoncoaching für bevorstehende Webinare

„Damit können wir im Lockdown Onlineunterricht machen“, sagt Anke Doll. Sie bietet für Interessenten an den Webinaren ein kostenloses Telefoncoaching im Vorfeld an. „Das läuft gut. Ich führe die Leute in die Cloud und wir probieren dann gleich die Konferenz aus, damit sie sehen, ob bei ihnen die entsprechende Technik vorhanden ist.“ Im Gegensatz zu anderen Konferenzchat-Programmen wie etwa Zoom sei die VHS-Cloud sicherer.

Lesen Sie auch: Rostock im Lockdown: So läuft Unterricht in der Musikschule und der VHS

Auch viele Lehrkräfte brauchten eine Einführung. „Im letzten Lockdown sind viele Kursleiter auf den Zug aufgesprungen“, sagt Anke Doll, unter anderem zuständig für erweiterte Lernwelten. „Wir haben eine Schnellbesohlung gemacht.“ Trotzdem sind erst etwa 35 Lehrer in der Cloud aktiv. So laufe beispielsweise in Bad Doberan ein Englischkurs. „Die Leiterin hat sich sofort mit ihren Teilnehmern geeinigt, online weiterzumachen“, sagt sie. Aber Webinare seien nicht für jeden etwas.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Töpfern in der Cloud

Gerade hat die Volkshochschule ein virtuelles Schaufenster eingerichtet. „Dort wollen wir regelmäßig unser Programm vorstellen, auch Kursleiter stellen sich vor“, sagt Anke Doll. Premiere soll am 4. Dezember sein, geplant sei das Angebot dann einmal im Monat. „Wir planen erst mal, wir wissen ja nicht, ob es im Dezember weitergeht.“

Auch bei den Webinaren sollen die Kursteilnehmer mitmachen können. „Sonst könnte sich die ja jeder einfach bei Youtube angucken“, sagt Anke Doll. Es sei wichtig, dass die Kurse interaktiv sind, sonst werde es langweilig. So sollen etwa die Teilnehmer des Gewürzkurses vorher eine Zutatenliste erhalten. „Sie können dann am Bildschirm einfach mitmachen.“

Ähnliches soll auch beim Töpfern möglich sein. „Wir wollen im Vorfeld Ton verschicken. Den können die Teilnehmer uns dann herbringen zum Brennen“, sagt Anke Doll. „Als Volkshochschule können wir uns vor der digitalen Schranke nicht sperren. Wollen wir auch nicht, denn wir haben super Möglichkeiten.“

Was Sie wissen müssen Die Musikschule hat eine für den Onlineunterricht notwendige Einverständniserklärung an alle Schüler verschickt. Sie ist Voraussetzung, um teilnehmen zu können. Sollte Onlineunterricht nicht möglich sein, werden die Gebühren für die ausfallenden Stunden auf Antrag erstattet. An der Volkshochschule werden neue Kursangebote verschoben. Ausgenommen sind Schulabschlusskurse, Integrationskurse und einige Kurse im Fachbereich Arbeit und Beruf, die zu formalen Abschlüssen führen. Die VHS will die ausgefallenen Termine nachholen. Die Teilnehmer werden informiert, die Gebühren müssen deshalb trotzdem bezahlt werden. Die Webinaren laufen über die VHS-Cloud. Teilnehmer legen dort ein Profil an und erhalten eine Nummer, mit der sie an dem entsprechenden Kurs teilnehmen können.

Kreismusikschule unterrichtet online und persönlich

An der Kreismusikschule des Landkreises Rostock sind die Kurse seit dieser Woche zum Teil auch wieder ins Internet verlagert worden. „Beim letzten Lockdown war die Musikschule komplett schlossen“, sagt Leiterin Ulrike Bennöhr. „In der Zeit haben wir den Onlineunterricht vorbereitet. Das war für uns komplettes Neuland“, sagt sie. „Wir haben das gemacht, um die Schüler zu halten. Es ist schwer, anzuknüpfen, wenn ein halbes Jahr kein Unterricht stattfindet.“

Mehr zum Thema: Corona in MV: 46 Neuinfektionen am Montag gemeldet

Am 25. Mai durfte die Musikschule wieder öffnen. „Ab 2. August ging dann wieder alles“, sagt die Schulleiterin. Und nun gibt es den neuen Lockdown. „Positiv ist, dass wir in den Häusern noch arbeiten dürfen“, sagt Ulrike Bennöhr. Unter Beachtung strenger Hygieneregeln und Einschränkungen der Veranstaltungen blieben sie für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren geöffnet.

„Aber wir dürfen nicht mehr an die Schulen und Ensemble- und Orchesterunterricht machen.“ Einzelunterricht dürfe jedoch noch stattfinden. „Wir machen Präsenz- und Onlineunterricht parallel.“ Onlinekurse bietet die Kreismusikschule auch für Kinder in Quarantäne an. Auf der anderen Seite müsse sie darauf achten, dass die Musikschule den Unterricht an einer Schule oder Kita sofort abbricht, wenn dort eine Quarantäne kommt. „Es ist viel Organisation, jeden Tag gibt es eine neue Info“, sagt die Schulleiterin.

Lesen Sie auch

Von Cora Meyer