Die Omikron-Welle sorgt weiterhin für Personalmangel in vielen Bereichen. Davon betroffen sind auch Kitas und Pflegeeinrichtungen. Bei dem Pflegeteam Ostseeland in Rerik sei das Problem enorm. Fast drei Viertel aller Mitarbeiter im Pflegedienst seien coronabedingt ausgefallen. „Wir hatten in der Pflege schon oft kritische Personalprobleme, aber das ist das Krasseste, was ich bisher erlebt habe“, sagt Standortleiterin Anke Emmrich.

Das Team habe jeden Tag neu überlegen müssen, wie man möglichst sinnvoll auf die Situation reagiert. Vor etwas mehr als einer Woche habe sie daher auf Facebook einen Aufruf gestartet. „Das habe ich echt in einer verzweifelten Position gemacht“, gibt sie zu. Mit der Resonanz, die darauf folgte, habe sie nicht gerechnet.

Viele freiwilligen Helfer für das Pflegeteam

Denn 20 Personen haben sich bei ihr daraufhin gemeldet. „Das fand ich erstaunlich“, sagt Emmrich. Die Unterstützung kam dabei vor allem aus dem Bereich der Pflege, wie zum Beispiel Krankenschwestern. Viele der Helferinnen und Helfer würden nebenbei noch arbeiten und verzichten dafür auf freie Tage oder kommen nach der Arbeit. In jeder Schicht seien seitdem zwei bis drei Ehrenamtliche tätig gewesen. Auch standortübergreifend habe das Pflegeteam Ostseeland Unterstützung bekommen. Und: Die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Doppelschichten geschoben.

Über diese Solidarität und auch über die Unterstützung der Unternehmensfamilie Büstholz sind die Standortleiterin und ihr Team sehr dankbar. „Jeder, der gekommen ist, war eine große Hilfe. Von der Krankenschwester bis zum Helfer in der Küche“, sagt sie.

Die Idee mit ehrenamtlichen Helfern und Angehörigen aufzustocken ist allerdings nicht neu. Bereits Ende Januar habe das Ostseeland ein entsprechendes Formular verschickt, das ausgefüllt zurückgesendet werden konnte. Angehörige wurden so gefragt, ob sie, im Notfall, aktiv die Pflege des eigenen Familienmitgliedes zu Hause übernehmen könnten. Das stieß zwar an einigen Seiten auf Kritik, half aber, um eine Ehrenamtsliste mit 15 Personen zusammenzubekommen. Dies betraf allerdings eher den ambulanten Pflegedienst.

Notbetreuung in der Kita „Uns Windroos“ in Bad Doberan

Auch der Bad Doberaner Regionalverband der Arbeiterwohlfahrt leidet derzeit an coronabedingten Ausfällen im Personal. Betroffen davon ist vor allem die Kita „Uns Windroos“. Dort könne ab Mittwoch nur noch eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, angeboten werden. Denn der Betreuungsspiegel könne sonst nicht gehalten werden, wie der Geschäftsführer André Träder erklärt. „Ich hoffe, die Eltern werden dafür Verständnis haben. Dafür werden Gespräche mit ihnen sicher nötig sein“, denkt er.

Bei den Kitas sei es möglich, Öffnungszeiten zu begrenzen, bei anderen Einrichtungen dagegen nicht. So müssten die Dienste in den Pflegeheimen und die Jugendgruppen rund um die Uhr abgesichert werden. „Die Kollegen in der Sozialstation in Kühlungsborn müssen Doppelschichten schieben, damit die Versorgung gewährleistet werden kann“, erzählt Träder. Auch im Pflegeheim in Kröpelin gebe es sehr viele Ausfälle. Die Situation sei „problematisch“.

Viele Pflegekräfte übernehmen zusätzliche Schichten

Dass die, die noch da sind, zusätzliche Schichten übernehmen, sei nicht selbstverständlich. Sie machen es freiwillig. „Zwingen kann ich keinen.“ Das sei hoch zu schätzen. „Sonst wüsste ich nicht, was ich noch tun kann“, sagt Träder. Dass die Zahl der Corona-Infektionen nochmal derart einsteigt, das habe der Geschäftsführer nicht erwartet. Schließlich seien diese schon an den Feiertagen sehr hoch gewesen.

Das Personalproblem bei der Kita der Volkssolidarität in Reddelich ist dagegen so groß, dass es in der vergangenen Woche nur eine Notbetreuung gab und in dieser Woche ist dort ganz geschlossen. Das berichtet die Geschäftsführerin Jolanta Armbrecht. Denn alle sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mit Corona infiziert. In dem Bereich der Pflege gebe es derzeit nur Einzelfälle. „Ich hoffe, dass es so bleibt“, sagt Armbrecht. Dort gab es vergangenen Oktober einen großen Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum „Am Tempelberg“ in Bad Doberan.

