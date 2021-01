Corona in Bad Doberan: Weitere Infizierte in Asyl-Unterkünften

Bad Doberan

Nachdem bei rund 140 Bewohnern und Beschäftigten von zwei Asylbewerberunterkünften in Bad Doberan Abstriche genommen wurden, sind weitere fünf Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Darüber informiert Landkreissprecher Michael Fengler. Die Covid-19-Ausbrüche in den beiden Einrichtungen waren am Dienstag bekannt geworden. Insgesamt sind damit jetzt 14 Bewohner und vier Beschäftigte positiv getestet worden.

Bewohner und Beschäftigte beider Einrichtungen sind in Quarantäne. Die positiv getesteten Bewohner sind für die Zeit der Quarantäne in eine eigens dafür vorgesehene Unterkunft in Bad Doberan gezogen.

Zudem informiert Michael Fengler, „dass das Gesundheitsamt Hinweisen nachgegangen ist, dass unter Quarantäne gestellte Asylbewerber in der Stadt Bad Doberan unterwegs gewesen seien. Das ist unzutreffend.“ Es handle sich dabei um nicht betroffene, dezentral untergebrachte Menschen. Die Quarantäne in den beiden Asylbewerberunterkünften werde überwacht.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldete für Donnerstag 19 Neuinfektionen für den Landkreis Rostock. Damit stieg die Anzahl der Infizierten seit Pandemie-Ausbruch auf 1381. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 76,9.

Von Anja Levien