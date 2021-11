Corona in Kitas: Träger rund um Bad Doberan verzeichnen wenig Fälle

Bad Doberan/Bargeshagen

Ein Coronafall in der Kindertagesstätte – für viele Eltern in Zeiten stark ansteigender Infektionen eine Horrorvorstellung. Dabei gehen die Einrichtungen unterschiedlich mit dem Worst-Case-Szenario um. „Wir halten uns grundsätzlich an die Bestimmungen des Gesundheitsamtes“, sagt Kathrin Polz, Geschäftsführerin des Awo-Regionalverbandes Bad Doberan. Wobei die Kommunikation hier nicht immer reibungslos funktioniere: „Das wurde zu Beginn auch ganz schön schleifen gelassen“, macht Polz deutlich. „Als sich bei uns eine Erzieherin infiziert hatte, haben wir von uns aus sofort Schutzmaßnahmen ergriffen.“ Die betroffene Kollegin habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben, alle anderen Mitarbeiterinnen mussten sich jeden Tag einem PCR-Test unterziehen.

„Keine Panik – wir haben das ja jetzt schon fast zwei Jahre lang geübt. “ Kathrin Polz, Geschäftsführerin Awo-Regionalverband Bad Doberan Quelle: Cora Meyer

Nach einer Woche zu Hause habe sich die doppelt geimpfte und symptomfreie Kollegin „freitesten“ und ihre Arbeit in der Kita wieder aufnehmen können, so Polz: „Wir testen bei uns ohnehin schon zweimal in der Woche – dadurch ist die Corona-Infektion überhaupt erst bekannt geworden.“ Geimpfte Mitarbeiter müssten sich diesem Test zweimal pro Woche Test unterziehen, umgeimpfte jeden Tag. „Ja – es gibt noch Kollegen, die nicht geimpft sind“, sagt die Awo-Chefin. „Wie viele es sind, kann ich nicht sagen.“

Regelmäßige Testpflicht für ungeimpftes Personal

In den Kindertagesstätten des Deutschen Roten Kreuzes gebe es für ungeimpftes Personal zweimal pro Woche eine Testpflicht, sagt Anja Marner vom DRK-Kreisverband Bad Doberan: „Zur Impfung zwingen kann man ja niemanden – es gibt immer noch eine Freiwilligkeit.“ Apropos testen: „Wir bekommen seit dem Sommer kein entsprechendes Material zur Verfügung gestellt – das müssen wir alles selbst über das DRK regeln, da sind wir zum Glück gut aufgestellt.“

Auch die DRK-Kitas richteten sich nach den Handlungsempfehlungen des Ministeriums in Schwerin, erklärt Marner: „Wenn ein positiver Coronatest vorliegt, soll es im Regelfall eine Information vom Gesundheitsamt geben.“ Das Problem: „Die Kontaktnachverfolgung funktioniert leider nicht so gut.“ Denn einige Ärzte würden den positiven Befund nicht sofort ans Amt melden, so Marner: „Wenn es in einer unserer Einrichtungen einen Fall gibt, melden wir das selbst.“

So laufe es auch in den Awo-Kitas, sagt Kathrin Polz: „Als sich vor einiger Zeit ein Kind infiziert hatte, haben wir sofort die Eltern und das Gesundheitsamt informiert.“ Das betroffene Kind habe sich in häusliche Quarantäne begeben: „Nach einigen Tagen ohne Symptome konnte es sich wieder freitesten.“ Genau dieser Weg werde auch empfohlen, bestätigt DRK-Mitarbeiterin Anja Marner und macht deutlich: „Eine generelle Quarantäne für ganze Gruppen oder gar Kitas ist nicht mehr zwangsläufig notwendig.“

Bei positivem Fall keine Quarantänepflicht für gesamte Gruppe

„Die Kontaktnachverfolgung funktioniert leider nicht so gut.“ Anja Marner, Mitarbeitern DRK-Kreisverband Bad Doberan Quelle: Thomas Hoppe

Das sei eine große Erleichterung, sagt Constance Reinhold, Leiterin der Awo-Kita „Storchennest“ in Bargeshagen. Denn während der Corona-Pandemie mussten jeweils gut 70 Kinder sowie neun Beschäftigte ihrer Einrichtung gleich drei Mal wegen bestätigter Covid-19-Fälle in Quarantäne: „Es ist gut, dass jetzt bei jedem Fall ganz genau geguckt wird, mit welchen Personen Kontakt bestand und welche individuellen Lösungen es gibt – denn eine komplette Quarantäne möchte ich nicht noch einmal erleben.“

Sollte es einen Coronafall geben, sorge man in betroffenen Einrichtungen für entsprechende Aushänge, erklärt Anja Marner: „Ganz ähnlich wie bei anderen Infektionskrankheiten wie etwa dem Norovirus.“ In der Konsequenz könnten dann die Eltern selbst entscheiden, wie sie mit der Situation umgehen: „Viele haben ihre Kinder aber eigenständig für einige Tage abgemeldet.“ Die Gruppe selbst müsse weitestgehend von den übrigen Kindern separiert werden, so Marner: „Wenn das denn räumlich möglich ist.“

DRK verzeichnet fünf Fälle bei rund 1700 Kindern

Überraschend positiv: „Bislang haben wir in unseren Kitas nur sehr vereinzelte Corona-Fälle verzeichnet“, betont Awo-Geschäftsführerin Kathrin Polz. „Ich klopfe mal kräftig auf Holz.“ Sagt auch Anja Marner vom DRK: „Unser Landesverband hat gerade vor einigen Tagen eine genaue Abfrage in den Kitas gestartet, unsere Leiterinnen sollten die aktuelle Situation melden – bei rund 1700 Kindern gab es zum Glück nur vier, fünf Fälle.“ Das Personal sei noch gar nicht betroffen gewesen, erklärt Marner und stellt klar: „Die allermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch bei uns geimpft.“

Testzentren erweitern Betrieb Aufgrund steigender Infektionszahlen und der neuen Corona-Vorgaben von Bund und Land fährt das DRK seine Testzentren wieder hoch. Satow 25. und 29. November 8 bis 13 Uhr mobil vor dem Rathaus; ab 1. Dezember montags und mittwochs 8 bis 13 Uhr sowie freitags 13 bis 18 Uhr (Alte Feuerwehr, Kröpeliner Straße 1) Bad Doberan Das Testzentrum in Bad Doberan an der Verbindungsstraße (Mehrzweckhalle) ist montags und mittwochs von 8 bis 11.45 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17.45 Uhr sowie samstags von 10 bis 11.45 Uhr geöffnet. Ab 1. Dezember werden die Öffnungszeiten erweitert – montags und mittwochs von 8 bis 13 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags 9 bis 13 Uhr. Kühlungsborn Das DRK-Schnelltestzentrum am Hans-Schreiber-Ring hat montags, mittwochs, sonnabends und sonntags von 12 bis 17.45 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 bis 14.45 Uhr geöffnet. Hier handelt es sich um ein Drive-in-Testzentrum, wo der Autofahrer für den Abstrich im Fahrzeug sitzen bleiben kann. Es gibt auch Testmöglichkeiten für Fußgänger. Für einen möglichst reibungslosen Ablauf sucht das DRK noch Testhelfer.

Oberstes Ziel sei es auch in diesen schwierigen Wochen, den Kindern so viel wie möglich Normalität zu lassen und vorzuleben, macht Awo-Chefin Kathrin Polz deutlich: „Keine Panik – wir haben das ja jetzt schon fast zwei Jahre lang geübt.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Lennart Plottke