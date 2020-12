Kühlungsborn

Strenges Hygienekonzept, getrennte Wohngruppen, weniger Besuch: Die Einschränkungen durch das Corona-Virus treffen auch die Bewohner des Johanneshauses in Kühlungsborn. Insgesamt 45 Menschen mit geistiger Behinderung leben dort.

„Menschen mit Behinderung kommen am besten klar, wenn sie ihre gewohnten Gänge haben“, sagt Michael Brandt, Leiter der Einrichtung. „Wenn das nicht so ist, haben sie Schwierigkeiten.“ Mit den steigenden Infektionszahlen beginnt nun auch ein neues Testkonzept im Johanneshaus. „Besucher sind laut Landesverordnung immer zu testen“, sagt Michael Brandt.

Dafür hat das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg als Betreiber Schnelltests angeschafft, die vom Land bezuschusst werden. Einmal in der Woche werden ohnehin Mitarbeiter und Bewohner getestet. „Zusätzlich machen wir das in besonderen Situationen, zum Beispiel bei Reiserückkehrern“, sagt der Einrichtungsleiter. Das gebe gerade über Weihnachten eine zusätzliche Sicherheit, wenn die Bewohner das Johanneshaus verlassen und ihre Familien besuchen.

Wöchentliche Informationsverantsaltung

Einmal in der Woche werden die geistig Behinderten Menschen im Alter von 19 bis über 80 Jahren über die aktuellen Hygienemaßnahmen informiert. „Es wird aufgeklärt, was passiert und welche Regelungen es gibt.“ Je nach Zahl der Neuinfektionen muss das Hygienekonzept der Einrichtung angepasst werden. Insgesamt hätten Bewohner und Personal die Situation bisher gemeinsam gut gemeistert.

Noch ist es den geistig Behinderten gestattet, in den Kröpeliner Werkstätten ihrer Arbeit nachzugehen. „Sie machen die unterschiedlichsten Tätigkeiten“, sagt Michael Brandt. „Je nachdem, was sie können.“ Im ersten Lockdown sei das nicht gestattet gewesen. „Das war eine Katastrophe“, sagt Michael Brandt. Denn die Bewohner müssten dann den ganzen Tag im Johanneshaus bleiben. Das bedeute mehr Arbeit für das Personal. „Da blieben dann Dinge auf der Strecke“, sagt Michael Brandt.

Ansteckungsgefahr durch Arbeit größer

Die Mitarbeiter hätten weniger Zeit für die Bewohner – zumal Veranstaltungen in größeren Gruppen ohnehin nicht zulässig seien, um das Risiko der Ansteckung mit dem Corona-Virus zu minimieren. Genau aus diesem Grund sehe es die Einrichtungsleitung allerdings auch kritisch, dass die Bewohner täglich zur Arbeit gehen und dort Kontakte zu anderen haben. Denn dadurch sei auch die Ansteckungsgefahr größer.

„Wir machen sowieso schon täglich Symptomkontrolle und messen Fieber“, sagt Michael Brandt. Zusätzlich würden auch Bewohner häufiger getestet, die viel unterwegs seien und viele Kontakte hätten.

Fernseher für Gruppenraum gespendet

Ralf Jahnke (links) und Marko Bruhn (rechts) überbrachten einen neuen Fernseher, den die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH dem Johanneshaus in Kühlungsborn spendete. TFK-Chef Ulrich Langer (2.v.l) steuerte noch Geschenktüten für die Bewohner bei. Einrichtungsleiter Michael Brandt freute sich über beides. Quelle: Cora Meyer

Im Haus selbst gilt Maskenpflicht, sobald sich das Personal den Bewohnern mehr als 1,5 Meter nähern muss, sind im Johanneshaus FFP2-Masken vorgeschrieben. Außerdem sind die drei Wohngruppen im Haus nun untereinander getrennt, gemeinsame Mahlzeiten dürfen auch hier nicht stattfinden.

Jede Gruppe hat jedoch einen eigenen Gemeinschaftsraum, den sie unter Einhaltung der Abstandsregelungen nutzen darf. „Die Bewohner können sich so teilweise trotzdem noch treffen und unter anderem gemeinsam fernsehen“, sagt Michael Brandt. Deshalb freut er sich über ein frühes Weihnachtsgeschenk der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) Kühlungsborn für das Johanneshaus. Die TFK stiftete einen neuen Flachbildfernseher.

Das Geld dafür kam zusammen, weil die TFK, wie schon in den Vorjahren, darauf verzichtete, analoge Weihnachtspost zu verschicken. „Wir sind hier in Kühlungsborn alle sehr privilegiert“, sagt Geschäftsführer Ulrich Langer. „Da kann man auch mal was vom Erfolg abgeben.“ Der neue Fernseher wird im größten Gemeinschaftsraum stehen. „Der wird nach Corona von den Bewohnern am meisten genutzt“, sagt Michael Brandt. „Dann haben auch alle etwas davon.“

Zunächst einmal steht aber auch für Bewohner und die insgesamt 16 Mitarbeiter des Johanneshauses das Weihnachtsfest vor der Tür. Das haben sonst alle zusammen gefeiert. „Wir hatten eine große Tafel und eine Akkordeonspielerin“, sagt Michael Brandt. In diesem Jahr überlege sich jede Gruppe einzeln etwas, damit sie „mit Abstand kleine Besinnlichkeiten hat“.

Von Cora Meyer